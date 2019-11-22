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Барнаульца поймали на даче взятки таможеннику для ускорения оформления автомобиля

, ИА "Амител"
Ему грозит лишение свободы на два года с выплатой штрафа в десятикратном размере
Фото: Sm-news.ru

Фото: Sm-news.ru

Житель Барнаула может получить срок за попытку дать взятку таможеннику, чтобы ускорить оформление автомобиля, сообщает Западно-Сибирское СУТ СК.

"13 ноября подозреваемый предложил 11 тыс. рублей главному государственному таможенному инспектору края. Мужчина хотел укорить процесс оформления автомобиля Honda Odyssey, приобретенного в Киргизии", – рассказали в ведомстве.

Таможенник сразу же обратился в полицию. Теперь в отношении барнаульца возбужденно дело по статьям "Покушение на преступление" и "Дача взятки". Ему грозит до двух лет лишения свободы с выплатой компенсации.

Это не первый случай с ускорением оформления автомобилей, приобретенных в Киргизии. Так, в сентябре 2018 года инспектор таможенного органа был арестован за получение 30 тыс. рублей. Накануне он был приговорен условно к 2 годам 1 месяцу, а также к штрафу в 300 тыс. рублей.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.11.2019 13:10
- гость -

" главному государственному таможенному инспектору края"
кто же таким 11 предлагает, им больше надо

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