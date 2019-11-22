Стало известно, какие профессии в России исчезнут быстрее всего

Профессии водитель такси, грузчик и продавец могут исчезнуть из-за появления новых технологий. Об этом в интервью RT рассказали эксперты Института развития интернета (ИРИ).

Специалисты считают, что этим работникам редко требуется развитое воображение и творческий подход, они не часто сталкиваются с тем, чтобы принимать сложные решения.

Ранее эксперты ВНИИ труда сообщали, что в ближайшее время будут востребованы специалисты в области управления и массовые профессии. К ним относятся бухгалтер, педагог, электросварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных станций, электромеханик по лифтам, официант, бармен.