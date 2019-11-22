Стало известно, какие профессии в России исчезнут быстрее всего

Профессии водитель такси, грузчик и продавец могут исчезнуть из-за появления новых технологий. Об этом в интервью RT рассказали эксперты Института развития интернета (ИРИ).
Специалисты считают, что этим работникам редко требуется развитое воображение и творческий подход, они не часто сталкиваются с тем, чтобы принимать сложные решения.
Ранее эксперты ВНИИ труда сообщали, что в ближайшее время будут востребованы специалисты в области управления и массовые профессии. К ним относятся бухгалтер, педагог, электросварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных станций, электромеханик по лифтам, официант, бармен.
Комментарии
"Специалисты считают, что этим работникам редко требуется развитое воображение и творческий подход, они чаще сталкиваются с тем, чтобы принимать сложные решения."
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Что бы принимать сложные решения разве не нужно развитое воображение и творческий подход?
Да ладно... Объезжать пробку на Строителей через парковку "Галактики" - это ли не творческий подход
Ага, будут требоваться машинисты насосных станций.
Надо срочно в Политехе, Универе и Меде создать кафедры машинистов.
Барнаул будет кузницей кадров этой активно развивающейся отрасли!
Сами профессии не исчезнут, просто переименуют и все...
а ещё по Победной на челюскинцев. пока все кочки объедешь такое воображение разыграется...
Вот если исчезнут депутаты будет прорыв в развитии хозяйства