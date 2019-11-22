Рубцовчане стоят на улице в очереди в поликлинику в 30-градусный мороз

Жители Рубцовска занимают очередь в городскую поликлинику № 3 с пяти утра и стоят на улице.
Видео с места событий опубликовано в сообществе "Инцидент Рубцовск". Автор ролика рассказывает, что около поликлиники собираются люди и ожидают своей очереди в регистратуру на улице. По словам женщины, их не пускают даже в тамбур.
"Мороз -30 градусов. Хоть бы в тамбур запустили, что это такое", – возмущается автор.
Комментарии
А электронная запись им недоступна?
в магазин за хлебом тоже очередь с 5 утра занимают, если он открывается только в 8 утра? нет, не занимают, все знают, что откроется в 8.
а тут сплошь и рядом...
Какие несознательные рубцовчане, раскачивают лодку алтайского здравоохранения
в магазин за хлебом тоже очередь с 5 утра занимают, если он открывается только в 8 утра? нет, не занимают, все знают, что откроется в 8.
а тут сплошь и рядом...
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Либо ты уже не помнишь, либо еще мал. Раньше занимали очередь и за хлебом и за молоком.
Страна терпил. Права нужно брать, а не выпрашивать на коленках
22.11.2019 11:11
- гость -
А Вы думаете они из удовольствия занимают очередь с пяти утра? Иначе не хватит талонов и не попасть к врачам.
Вы ничего не понимаете.
Это частично оптимизированная медицина.
Оптимизация продолжается.
У депутатов свои спецклиники. Они в параллельной вселенной и по доходам и по обслуживанию. И они управляют тем, от чего абсолютно оторваны и с чем совершенно не сталкиваются. Кухарки
Амик, сделайте опрос с комментариями, как ваши читатели пользуются медицинскими услугами.
И вопросы от "пользуюсь постоянно бесплатной медициной, все устраивает" до "невозможно пробиться в бесплатные поликлиники, 10 лет уже хожу только по платным"
Заранее нельзя записаться? Обязательно день-в день? Понятно, что хочется, но зачем до абсурда доводить-то. В банк тоже с вечера очередь занимают и просятся погреться?
Раньше занимали очередь и за хлебом и за молоком.
Куда ты занимал очередь, сказочник? Или тебе вечно пьяный мясной наплел?
закрыть поликлинику чтобы очередь не занимали
Заранее нельзя записаться? Обязательно день-в день?
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Вы дуркак?
Если помощь нужна сегодня, а талон есть через неделю?
Или записываться заранее, вперед на неделю - вдруг что-то заболит.
Так это и так люди не самые больные видимо, раз так стоят. А ещё и бесплатная процедура закаливания, бонусом к халявному врачу
Куда ты занимал очередь, сказочник? Или тебе вечно пьяный мясной наплел?
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Сказки - это ты и тебе подобные здесь рассказывают. Троль, в другом месте.
22.11.2019 11:34
Filin
Заранее нельзя записаться? Обязательно день-в день?
У меня сын заболел.
Отстояли с температурой 2 часа в очереди на первичный прием.
Прописали антибиотики, сказали взять талончик к лору.
Запись через 2 недели.
С трудом пробились быстрее. Лор отправил на обследование в Диагностический, говорит, сходите к главврачу за направлением.
Главврач сидит чай пьет с коллегой трещит, говорит, талон на обследование через 2 месяца. Чтоб вас! Бежим в платную клинику, делаем МСКТ, с результатом в этот же день обратно. Вашу Машу, чтобы снова к ЛОРу попасть, снова талон только через 2 недели.
И это с острой фазой заболевания!
Плюнули, побежали спасаться в платную. Через 2 дня операция под наркозом, минус 40 тысяч из семейного бюджета. А в бесплатной на недели бы все затянулось, в хронику перевели бы, если бы до сепсиса не дошло.
Я за последние 25 лет только на флюорографии бесплатной был. Пошел было диспансеризацию пройти - профанация полная, не смотрят толком, пишут что здоров, лишь бы деньги от фонда ОМС получить. В общем, нет у нас бесплатной медицины, есть только налоги на нее.
22.11.2019 11:34
Filin
ВСЁ В ТОЧКУ!!!
Ребята, забыли где живете? Медицина бесплатная есть только на бумаге и в больницах с приставкой «спец», опять же для спец-контингента
Да это ящеры проплаченные всем довольны
22.11.2019 11:57
- гость -
ВСЁ В ТОЧКУ!!!
Кстати, в СССР не было очередей в поликлинику. Но за хлебом и пр. продуктами, да, бывало стояли.
22.11.2019 11:34
Filin
Заранее нельзя записаться?
Нельзя. Можно к терапевту только на 2 недели вперед. Но это и по телефону можно. А к специалистам им дают условно 2 талона в день, кто вперед тот и записался. Записаться к нему на месяц-два вперед нельзя, нет талонов, приходите завтра будут опять 2 талона. Оптимизация.