Рубцовчане стоят на улице в очереди в поликлинику в 30-градусный мороз

Жители Рубцовска занимают очередь в городскую поликлинику № 3 с пяти утра и стоят на улице.

Видео с места событий опубликовано в сообществе "Инцидент Рубцовск". Автор ролика рассказывает, что около поликлиники собираются люди и ожидают своей очереди в регистратуру на улице. По словам женщины, их не пускают даже в тамбур.

"Мороз -30 градусов. Хоть бы в тамбур запустили, что это такое", – возмущается автор.