Чудеса и современные технологии: для детей Алтая заработал волшебный портал в сказку

Первые участники предновогодних представлений уже оценили комнату чудес 18 ноября 2019 года – в день рождения главного волшебника страны и официального открытия сказочного дома в торговом центре "Праздничный" города Барнаула.

Алтайская резиденция состоит из нескольких сказочных локаций, с которыми маленьких гостей знакомят гид Мечтуха вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети помогают делать волшебное мороженое, изучают выставку чудесных варежек, играют в снежки и ищут специальные кристаллы, чтобы войти в волшебный портал. Когда нужная дверь открывается, маленькие зрители попадают в похожий на матрицу коридор с мерцающими светодиодными лентами.

На стенах портала световыми лайтбоксами оператор изобразил историю развития связи – от телефонии до цифрового телевидения и интернета. Тактильная зона, в которой малыши раздвигают горящие огоньками шторки, символизирует переход из сказочного мира в настоящий. В конце путешествия малыши водят "волшебными" фонариками по стенам, собирая буквы в слово "Ростелеком". От приложенных к стене ладошек разбегаются огоньки и соединяются на логотипе компании, после чего портал открывается и выпускает детей в реальный мир.

Идею показать современные технологии как чудо специалисты "Ростелекома" вынашивали несколько месяцев.

"Участники представления должны понять, что в жизни тоже есть чудеса, просто звучат они привычно: "интернет", "телефон", "цифровое телевидение", – рассказала ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала "Ростелеком" Полина Азмеева. – Нажав на кнопку ТВ-пульта, попадаешь в мир сказок и приключений, интернет дает ответ на все вопросы, а по телефону можно услышать голос любимой бабушки. Волшебный портал "Ростелекома" показывает, что современные технологии делают повседневную жизнь комфортной и интересной".

Общая площадь портала занимает 29 квадратных метров. На изготовление конструкции и оформление 14-метрового коридора помещения ушло две недели. Сделать чудо "Ростелекому" помогали одно из ведущих рекламных агентств Барнаула и дизайнеры Алтайской резиденции Деда Мороза. Во время новогодних представлений волшебный портал увидят тысячи алтайских детей.

"Ростелеком" сотрудничает с Алтайской резиденцией с 2017 года. Компания выступала организатором встреч жителей края с российским Дедом Морозом из Великого Устюга, помогала обустроить помещение сказочного дома, поддерживала краевой конкурс новогодних варежек и массовые уличные праздники.

Алтайская резиденция – единственное официальное представительство Деда Мороза в регионе. Музей сказок, добра и волшебства работает круглый год и признан туристическим брендом края.