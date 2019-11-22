Полицейские в Сибири поймали возле мусорных баков мужчину с расчлененной женщиной

В городе Белово Кемеровской области сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался выбросить в мусорный контейнер части тела женщины, сообщили порталу "Сибдепо" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Местные жители сообщили в полицию, что обнаружили в мусорном контейнере части тела человека. На проверку выехал участковый. Там он увидел пьяного мужчину, который шел со свертком. Как выяснилось, в пакете находились части тела. Беловчанина задержали, а в его квартире нашли расчлененную 43-летную женщину.

По предварительным данным СУ СКР Кемеровской области, мужчина с женщиной несколько дней выпивали, в какой-то момент они поссорились, и муж ударил собутыльницу по голове, отчего та скончалась. Избавляться от тела он решил незаметно, постепенно расчленяя и вынося в мусорный контейнер.