Полицейские в Сибири поймали возле мусорных баков мужчину с расчлененной женщиной

В городе Белово Кемеровской области сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался выбросить в мусорный контейнер части тела женщины, сообщили порталу "Сибдепо" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Местные жители сообщили в полицию, что обнаружили в мусорном контейнере части тела человека. На проверку выехал участковый. Там он увидел пьяного мужчину, который шел со свертком. Как выяснилось, в пакете находились части тела. Беловчанина задержали, а в его квартире нашли расчлененную 43-летную женщину.
По предварительным данным СУ СКР Кемеровской области, мужчина с женщиной несколько дней выпивали, в какой-то момент они поссорились, и муж ударил собутыльницу по голове, отчего та скончалась. Избавляться от тела он решил незаметно, постепенно расчленяя и вынося в мусорный контейнер.
Комментарии
Доцент сбежал и прячется в Белово? Ваще без палева, да.
Да уж, новости, "Ребяткам о зверятках" что называется.
Ещё один Наполеон.
Интересно, у него тоже найдутся сторонники, которые будут говорить, что он не виноват и нужно его отпустить?
До чего надо невзлюбить свою жену чтобы не по христиански похоронить.Не смог мужчина протрезветь.