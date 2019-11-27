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Вдохновленные малой Родиной: в Барнауле дебютирует новая бизнес-конференция

, ИА "Амител"
Впервые в Алтайском крае на площадке Центра "Мой бизнес" пройдет конференция "Алтай – Земля возможностей. Творчество и бизнес"

"Алтай – Земля возможностей". Название конференции определяет основную тему выступлений всех спикеров. Предпринимателям Алтайский край дает благодатную почву для развития бизнеса. Туризм, производство экологически чистых продуктов питания, фармацевтическое производство, творчество, вдохновленное красотой пейзажей – это и многое другое отличает бизнес Алтая от других регионов. Наш край богат уникальными творческими людьми и успешным бизнесом, которые прославили малую родину на весь мир.

На форуме "Алтай – Земля возможностей. Творчество и бизнес", который состоится 2 декабря 2019 года, участников ожидает знакомство и общение с представителями власти, бизнеса, искусства и творчества. Спикеры поделятся опытом, расскажут подробности своего творческого пути, который, возможно, вдохновит участников на реализацию новых проектов. Все спикеры связаны с Алтаем, любят Алтай.  Важно, что родная земля всем помогает реализовываться, творить, развиваться и зарабатывать.

Спикерами конференции станут:

– Александр Евстигнеев, начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, который раскроет тему "Меры государственной поддержки предпринимательства".

– Антон Слободчиков, директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Тема: "Успешный бизнес – ваше призвание, наша поддержка".

– Анна Усова и Юлия Шадрина, представители проекта "Алтай Сокровенный" по созданию подарков ручной работы премиум-класса, основатели бренда "Миссия, дарованная Алтаем".

– Елена Карлова, создательница энергокартин и мандал "Солнце Алтая".

– Владимир Москвитин, руководитель художественного салона "Турина гора". Тема выступления: "Бизнес и творчество".

– Татьяна Богданчикова, заместитель генерального директора ООО "Алтайвитамин трейдинг" (г. Бийск), раскроет тему "Алтай – место силы и здоровья".

– Елена Дьяконова, лайф-коуч, выступит с темой "Алтай-2029. Ресурсы края, которые изменят мир".

– Дмитрий Шарабарин, председатель Молодежного центра кинематографистов Алтая. Тема: "Алтай – территория кино".

– Художница Ануш расскажет о теме "Творчество и бизнес".

– Стилист Александра Старостенкова выступит в рамках темы "Алтайские бренды".

– Основатели компании "Шатер Монблан" Анна Усова и Ольга Жуковская раскроют тему "Природа Алтая как источник вдохновения бизнес идей".

Регистрация на мероприятие обязательна.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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