Какие светофоры временно отключат в Барнауле 22 ноября

В Барнауле в пятницу, 22 ноября, на некоторых участках улиц отключат светофоры в связи с проведением плановых ремонтных работ.
На данный момент уже не работает светофор на Змеиногорском тракте, 49. Отключение продлится до пяти часов вечера, сообщает пресс-центр городской администрации.
В 13:30 также отключат светофоры на пересечении ул. Солнечная Поляна с ул. Юрина и с ул. Г. Исакова. Там они не будут работать до 16:00.
Водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдать правила движения.
Комментарии
Не надо водителей ни о чем просить. Организовывайте временное регулирование, делайте свою работу, не перекладывайте ответственность на водителей.
Со светофорами время от времени надо проводить профилактические работы,в частности протирать внутри спиртом,чтобы контакты реле без сбоев чакали.
За предупреждение спасибо конечно, а в чем проблема мусоров поставить с палочкой? Вроде бы это их работа, безопасность движения и все такое...или это не приносит выгоды, а они только прятаться за пеш.переходами могут и бабки косить?