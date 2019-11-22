Какие светофоры временно отключат в Барнауле 22 ноября

В Барнауле в пятницу, 22 ноября, на некоторых участках улиц отключат светофоры в связи с проведением плановых ремонтных работ.

На данный момент уже не работает светофор на Змеиногорском тракте, 49. Отключение продлится до пяти часов вечера, сообщает пресс-центр городской администрации.

В 13:30 также отключат светофоры на пересечении ул. Солнечная Поляна с ул. Юрина и с ул. Г. Исакова. Там они не будут работать до 16:00.

Водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдать правила движения.