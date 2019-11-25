Как сэкономить при покупке зимних и летних шин

Сел за руль и понял, что старые покрышки не держат зимнюю дорогу? Или хочешь купить летние шины сейчас по низкой цене, чтобы в новый сезон не переплачивать? Тогда полезно знать, что в торговой сети "Подкова" уже началась распродажа. Размер скидки варьируется от 5 до 35%: это значит, что экономия составит в среднем 1000-3000 рублей за комплект в зависимости от модели.

Давно хотели купить комплект шин от именитых фирм-производителей? Сейчас есть возможность сделать это по доступной цене: Pirelli, Bridgestone, Michelin, Nokian Hakkapeliitta, Hankook, Tigar, Formula* и другие марки участвуют в распродаже. С такими шинами можно смело планировать отпуск на машине и выходные в Шерегеше или Горном Алтае!

За окном зима, но в душе лето? Подготовиться к нему можно уже сейчас, купив шины к жаркому времени года с хорошей экономией. Беспокоитесь, что шины могут испортиться до нового сезона? Напрасно: при правильном хранении они сохраняют свои свойства более трех лет. Кроме того, шины являются сезонным товаром, и гарантийный срок на них начинает исчисляться с момента начала реальной эксплуатации.

Помните, что таких цен, пожалуй, больше не будет, и на следующий сезон вам придется покупать комплект за полную стоимость. Количество моделей ограничено, поэтому стоит поторопиться.

Купить новенький комплект, узнать список товаров участвующих в акции можно в магазинах "Подкова", по тел.: 22 33 45 и на podkova22.ru.

Торговая сеть "Подкова"

ул. Попова, 9

ул. Аносова, 1 а

пр-д С. Власихинский, 67

ул. Покровская, 7

г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 60 (211 км трассы Р256, "Маяк")

Единая справочная: 8 (3852) 22-33-45

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*Пирелли, Бриджстоун, Мишлен, Нокиан Хаккапелитта, Хэнкук, Тайге, Формула – прим. ред.