"После победы хочу жить в Барнауле": алтайский комик об участии в шоу на ТНТ

В "Открытом микрофоне" на ТНТ продолжается этап концертов. Барнаульский стендап-комик, участник команды Славы Комиссаренко, Вячеслав Попов рассказал amic.ru о самых интересных моментах съемок проекта и о том, как относится к юмору его супруга.

– Вячеслав, расскажите, вы ожидали услышать слова поддержки от Славы Комиссаренко? Или же больше рассчитывали на одобрение других членов жюри?

– Всегда интересно узнать мнение всех, собственно они все и высказались, просто далеко не все вошло в эфир. Самым главным было получить поддержку наставника, чтобы пройти дальше!

– Кто самый мощный конкурент для вас на данном этапе?

– Команда у Славы Комиссаренко в этом сезоне достаточно сильная, в ней даже есть финалист второго сезона шоу "Открытый микрофон" Денис Чепурненко и действующий победитель "Comedy Баттл" Сергей Матросов.

– Как у вас складываются отношения с другими участниками проекта? С кем-то подружились?

– Могу сказать, что дружба остается на нейтральном уровне, потому что по мере прохождения в проекте конкуренция растет.

– Какие смешные/интересные случаи были во время съемок?

– Был один случай, который останется внутри нашей команды. Во время поездки на выступление мы кое-что увидели в метро с пометкой 18+, что подтверждает некоторые стереотипы "свободной" жизни москвичей.

– Вы столкнулись с женским юмором на проекте, но до этапа концертов дошли практически одни мужчины, как считаете, почему?

– Я думаю, здесь все просто! Чтобы проверять свой материал, нужно ходить выступать по барам, а это обычно происходит вечерами в темное время суток. Считаю, что девушкам просто сложно это делать, не комфортно. Соответственно, материал у них более сырой получается и не до конца подготовленный.

– Расскажите, вы часто выступаете со стендапом в Барнауле? Считаете ли вы себя состоявшимся комиком?

– Довольно редко, но это случается! Для выступлений нужно писать материал, а времени пока мало. Это только так кажется, что мы выходим и говорим абы что, а по факту каждое предложение придумывается дня по четыре. Если тратить на это меньше времени, то результат будет более чем грустный, и в телевизор вы не попадете! А то, что я готовый к выступлению комик, это да.

– В случае победы вы вернетесь в Барнаул или продолжите свою деятельность в Москве?

– Есть выражение: "Первый в мире, второй в Сибири", так вот, мне же лучше быть в числе первых в Барнауле, чем 150-м в Москве.

– Как ваша супруга относится к вашему увлечению юмором?

– Ну как... 15 лет смеется, пока не жаловалась.

– Существует ли в Барнауле некая специфика юмора? Сложно ли готовить шутки для московской публики, находясь в провинции?

– Считаю, что нет. Шутки делить нужно только по возрасту целевой аудитории. В Барнауле, возможно, не зайдут шутки про метро, но у меня таких и не имеется.

Смотрите новый выпуск шоу "Открытый микрофон" с участием барнаульского стендап-комика Вячеслава Попова в эту пятницу, 22 ноября, в 22:00 на телеканале ТНТ. 16+