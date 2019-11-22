В АлтГУ рассказали об истории корпуса на Сахарова, одобренного властями Барнаула

Руководство Алтайского государственного университета готово приступить к разработке проекта для нового учебно-лабораторного корпуса. Возвести его планируют на месте небольшого зеленого сквера рядом с площадью Сахарова по адресу ул. Димитрова, 66 (на части территории, образуемой перекрестком пр. Социалистического и ул. Димитрова). После разработки проектно-сметной документации университет примет участие в программе национального проекта "Образование", чтобы получить деньги из федерального бюджета. Об истории строительства, так необходимого для опорного вуза здания, amic.ru рассказал проректор по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олег Ильиных.
Строить хотели библиотеку. Разрешение дал сам Баварин
Данный участок находится в собственности Российской федерации и передан ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет" на основе постоянного бессрочного пользования для осуществления основной деятельности. Олег Ильиных напомнил, что именно в этом месте планировал еще в 1987 году построить Научную библиотеку первый ректор университета Василий Неверов. Обращение для получения разрешения на строительство было направлено в исполком Барнаула. Тогда мэр Барнаула Владимир Баварин дал добро на начало работ. Архитектурно-планировочным управлением Барнаульского горисполкома был разработан паспорт земельного участка (ГПЗУ), а проектным институтом "Барнаулгражданпроект" – проектно-сметная документация.
Для периода конца 1980-х годов это было современное здание, отличавшееся прогрессивными архитектурными, технологическими решениями и используемыми материалами. Предполагалось, что шестиэтажное здание позволит вместить более 2 миллионов томов книг. Его общая площадь должна была составлять 15 тысяч кв.м. По проекту, главный фасад и центральный вход располагались со стороны проспекта Социалистического. Отделка фасадов включала рельефную бетонную плитку в сочетании с облицовочным кирпичом и мрамором, облицовку цоколя и крылец планировали делать из полированного гранита. Проектом был предусмотрен большой комплекс озеленения, включавший высадку деревьев и посев газонов, целый ряд малых архитектурных форм.
Однако из-за кризиса в стране в 90-е проект заморозили. Земельный участок стихийно зарос кленами и тополями. Облагораживанию подвергалась только та часть территории, которая расположена в сторону пл. Советов и пр. Ленина.
Новый корпус украсит Барнаул
Как напомнил Олег Ильиных, после получения статуса опорного вуза, значительно увеличилось количество бюджетных мест. В итоге стало катастрофически не хватать новых учебных площадей, научно-исследовательских лабораторий, пространства для творчества студентов. А строить здание необходимо для удобства студентов и преподавателей с уже рядом существующими корпусами.
"В настоящий момент Министерство науки и высшего образования РФ поддержало решение о строительстве нового учебно-лабораторного корпуса АлтГУ на этом участке. После разработки проектно-сметной документации университет будет готов принять участие в федеральной программе национального проекта "Образование", – пояснил проректор.
Предварительно, новый корпус предусматривает наличие современных лабораторий и просторных учебных аудиторий, коворкинг-центры, музейный комплекс, зимний сад, открытую летнюю террасу с озеленением, концертный зал на 700 мест, научную библиотеку по размерам площадей для размещения фондов сопоставимую с проектируемой ранее. В вузе уверяют, что дизайн-проект по озеленению прилегающей территории, разработанный биологами АлтГУ, органично впишет новый корпус в зеленую зону центра Барнаула.
В будущем здании, по задумке, будут заниматься студенты одного из институтов АлтГУ, а также двух факультетов. С корпусом "Д" новое здание будет соединено надземным переходом. При этом административные подразделения останутся, как и ныне, в корпусе "Л".
"В настоящее время стремительное развитие университета в статусе опорного вуза региона, ежегодный прирост количества бюджетных мест требуют увеличения новых учебных площадей, научно-исследовательских лабораторий, пространства для творчества студентов", – заключил Олег Ильиных.
Проректор АлтГУ уверен, что студенты, научно-педагогический коллектив и руководство вуза надеются на реализацию проекта строительства нового университетского учебно-лабораторного корпуса, который станет местом притяжения для студентов и школьников, украсит центр Барнаула.
Комментарии
Зачем АГУ 2 концертных зала?
а чё кроме как испахабить сквер бульше строить негде, вот обязательно надо гавнище горожанам зафигачить и так зелёных зон нет нифига дак последнии испахабить хотят!!!!!!!!
Перед краевой администрацийе вон стройте, там места много, памятниг ленину нафиг и впердоливайте туда свою коробку!!!
А ничего что с октября месяца статус "топорного" у университета истек? Хотим успеть запрыгнуть в последний вагон, пока общественность не опомнилась? Не выйдет! Да и зачем АГУ ещё аудитории? Студенты ими обеспечены, а сдавать под семинары Орифлеима можно и уже действующие актовые залы, чем руководство и занимается - ну не простаивать же имуществу, верно?
Строить надо. И чем больше необоснованной ругани, тем вернее надо строить! АГУ должен быть современным вузом с современными аудиториями. Где студенты не толкаются на переменах в коридорах. Больше пространства науке - это хорошо!
Территория сквера принадлежит горожанам! У этого вуза достаточно зданий, помещений, чтобы организовать учебную деятельность. Почему именно сейчас такой переполох с идей строительства нового корпуса? Почему все эти задачи не были решены при строительстве розовой конструкции на пр. Ленина? Она что полая внутри совсем?
Характерно, что те кто комментирует против строительства корпуса - имхо агрессивные маргиналы. Даже по аватаркам видно. Вам бы жить в лесу да молиться колесу. Темное царство. Громить бы железные дороги и станки на заваодах. Речь идет о ВУЗЕ! О Науке! Трудно представить, что такие речи звучали бы когда мы учились! Тогда все старались помогать вузам и развитию науки в крае! Правителство АК долно поддержать проект строительства корпуса АлтГУ! М ыдля этого Томенко выбирали
О Науке!
о какой науке?
М ыдля этого Томенко выбирали
да вы и путина выбираете с настырностью остолопов...
1. Статус опорного ВУЗа АГУ не терял. Он вошёл в список 33-х, утверждённый Правительством. Все. Другого опорного ВУЗа на Алтае не будет, все свободны.
2. Необходимость увеличения площадей аудиторий диктуется увеличением количества абитуриентов и учащихся, как на бюджетном, так и на коммерческом наборе. Динамика увеличения количества учащихся до 20% год к году.
3. Земля принадлежит ВУЗу. Разрешения «местного», «неуместного», «придурковатого» и прочих активистов - не требуется. Если горожан не будет устраивать внешний вид здания, то они могут обратиться с просьбой видоизменить внешний вид, но никак не решать вопрос о самой целесообразности стройки. Есть собственник - он и принимает решение о необходимости. Тем более это ВУЗ, а не кофейня у ЦУМа. Там ваши же дети учиться будут.
Странно, ей Богу слышать упреки "горожан" в том, что кто-то совершенно законно будет строить современное здание университета! В Томске, Новосибирске, Красноярске университеты строятся во всю в том числе и в центре. И все горожане радуются. А у нас - торговые центры строят - никто не выходит на демонстрации. А как университет - все голосят.
Не понимаю, почему столько негатива по-поводу строительства нового корпуса.
Для развития края нужен современный образовательный корпус, отвечающий мировым стандартам. Посмотрите на корпус РАНХиГСа, в такой хочется ходить на занятия и развивать научную деятельность. Для развивающегося города и края одного такого мало.
Зеленые и парковые зоны, не спорю, неотъемлемая часть центра и города, но почему бы не привести в порядок уже имеющиеся? Освещение, лавочки, детские, игровые и познавательные зоны. На планируемом для строительства участке не грамотно спланированная зеленая зона с местами отдыха, а несколько деревьев-дикоросов.
К 14.27.
Во-во я и говорю: агрессивные маргиналы. Таким конечно лучше не университет, а пивнуху построить.
От того, что АГУ построит современный красивый корпус никому плохо не будет. Если 10 непонятных не то активистов не то членов КПРФ пиарятся на информационной теме - не значит что это мнение всех барнаульцев. В городе много других аховых проблем с застройкой. И ладно деревья - а исторические здания рушат и втихаря сносят. До этого дела нет тем же активистам.Здесь на пустом месте хотят построить то, то оказывается еще светлой памяти Владимир Николаевич Баварин одобрил и благославил (где бы сейчас взять такого мера!). Пусть строят. Это для ваших же детей, темнота. Сегодняшним школьникам там учиться. Дак пуст учатся в современных зданиях, как и должно быть в XXI веке, а не в прошлого века.
Отписались? УчОные.... А на Ускова в новый корпус слабо? Ну или на Трактовую...
О, универ всех ботов подтянул, проректор по безопасности, блин...
а что это наши "зеленые" не защищают Изумрудный или Юбилейный парки. Вот что надо брать под защиту,но видимо этим слабакам лучше потролить то, что желтенькие СМИ раздирают на части. АГУ надо расширяться! И это ТОЧКА! Нашу молодежь надо образовывать, а не истерить по поводу зеленого клочка в центре города. Если уж Барнаул строился, как аналог Петербурга, то и надо продолжать в том же духе: зелени - парковые зоны, а в центре - плотная застройка. Здесь деловой район, а не дендросад!
Большинство моих одногруппников однозначно за строительство. И те кто пишет, что студенты мол против - фейк. Кто будет против новых аудиторий??? Новых суперских фишек, вроде открытой платформы на крыше? Не надо туалетов с музыкой, как в Ранфигсе, но обновить дизайн интерьеров всех корпусов универа давно пора. А тут все новое будет. Однозначно за и нафиг всех навальновцев с митингами.
22.11.2019 14:15
Александр
ага и больше денег в от стройки в оттопыреном уже кармане
Проректор, заканчивай от лица студентов писать, позорище.
А может специально для тебя в Залесово или Угловском районе? А может в Магадане?
Уважаемый проректор не желает вспомнить, какие ещё участки были выделены университету на правах бессрочного использования? И какие из них были бездарно разбазарены в угоду местным денежным мешкам? Например, на ул Крупской, или совсем рядом на Мерзликина...
Чучмек, я лично тоже плохо отношусь к Землюкову. Одна история с юрфаком АГУ и землюковскими выкормышемами Виталиком Сорокиным и Антошей Васильевым, чего стоит. Но вопрос сейчас в другом.
АГУ имеет необходимость в стройке нового корпуса, и имеет на него право. Все. Этого уже достаточно.
А визги анонимов на местечковом региональном сайте - это тлен.
Неужели слушать таких как Местный? Вы же не собираетесь глумиться над здравым смыслом?
Понятно, что завывания "за" от лица выпускников - то заказные стряпанные писаки пишут.
Реальным выпускникам АГУ сегодня важнее парк у корпуса на Д, с детьми и внуками гулять, чем очередная уродливая коробушка в центре.
Опять-таки, учили нас хорошо в те годы в АГУ. С наукой демографией дружим. Общеизвестно, что в крае провал по численности молодежной группы и он будет еще долгим.
Для кого тогда строим?
Оптимизируйте то, что в ВУЗе уже есть, достраивайте корпус на Соце (если же вы опыт РАНХИкса упоминаете, они именно это сделали), достраивайте вверх уродливый корпус на Молодежке.
НЕ УРОДУЙТЕ ЦЕНТР ГОРОДА!!!!
Зачем АлтГУ два актовых зала? На Димитрова и Соцпроспекте. Нет места, используйте актовый зал на Димитрова.