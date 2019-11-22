Очередей больше нет: главный нарколог Алтая о пересмотре новых правил для водителей

Водители смогут получить справку от нарколога по старой цене как минимум до июля 2020 года. Минздрав отложил вступление в силу закона, который вводит новые правила медосмотра для автомобилистов. Благодаря этому очередей в Алтайском краевом наркодиспансере больше нет, сообщил на пресс-конференции главный нарколог региона Андрей Иванов. Он также объяснил, почему новый закон все равно не заработал бы раньше 2020 года.

По словам Иванова, после новостей о новых правилах в краевом наркодиспансере действительно был большой ажиотаж. 20 ноября справки там получили 400 человек, а 21 ноября – 800 человек. И это притом, что в среднем каждый день обследование проходит около 100-150 человек. Но после того, как Минздрав отложил введение закона, очереди исчезли.

"Действительно, два дня наблюдалось столпотворение. Я бы сказал, что оно было вызвано тем, что люди неправильно поняли информацию, которая появилась в Сети. Люди услышали, что стоимость справки от нарколога резко возрастет, и разом отправились получать их по старой цене. Кстати, все желающие получили справки. В итоге, как вы знаете, вступление этого закона в силу решили отложить до июля 2020 года. И теперь никаких очередей нет. Я сам только что был в наркодиспансере. Звонил в психиатрическую больницу, там такая же ситуация", – пояснил Иванов.

Также он добавил, что новый углубленный медосмотр в наркодиспансере проводят уже около года. Но применяют его только для водителей, которых лишили прав. Чтобы восстановить водительское удостоверение, алтайские автолюбители проходят тесты на наркотические вещества и злоупотребление алкоголем. По новому закону эти анализы должны стать обязательными для любого водителя, который хочет получить или заменить права.

При этом Иванов подчеркнул, что поддерживает пересмотр нового закона.

"Я считаю, что это решение отменили совершенно обоснованно. Абсолютно согласен с мнением Владимира Путина, что все это нужно вводить постепенно. Могу сказать про Алтайский край: мы давали отзыв, чтобы эту норму не вводили. Я лично его подписывал. К тому же нужно разобраться, кого обследовать по углубленному пути, а кого нет. Введение закона не просто отложили, документ еще раз тщательно проработают. Я думаю, что сейчас волнений у водителей не должно быть", – рассказал главный нарколог края.

Но даже если бы закон приняли, в Алтайском крае он все равно бы начал действовать не ранее 2020 года, подчеркнул специалист. По его словам, необходимое оборудование сейчас есть только в Барнауле.

"Учитывая, насколько у нас большая территория, мы все равно не смогли бы ввести новые правила одномоментно. Ввести эту норму в Барнауле – нет проблем. У нас есть все необходимое оборудование. Но с отдаленными районами все сложнее. Чтобы новая система исправно работала во всем крае, нужно оснастить техникой еще как минимум Бийск и Рубцовск. Оборудование стоит порядка 6,5 млн рублей. Одним днем невозможно все это решить. Нужно разработать маршрутизацию, чтобы абсолютно все жители края могли получать медицинские справки в кратчайшие сроки", – сообщил Иванов.

Напомним, ранее стало известно, что новый закон начнет действовать с 22 ноября 2019 года. Он обязывал всех водителей проходить углубленный осмотр у нарколога для получения или замены прав. Из-за этого стоимость медсправки должна была вырасти в несколько раз. Новость вызвала в обществе ажиотаж, и во многих городах России, в том числе и в Барнауле, автомобилисты выстроились в очереди в наркодиспансеры, чтобы получить справку по старой цене. Позднее Владимир Путин назвал новые правила "чушью", а Минздрав отложил принятие решения до 1 июля 2020 года.