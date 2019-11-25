Предпринимателям края покажут уникальный бизнес-спектакль

5 декабря 2019 года в концертном зале "Сибирь" состоится чествование лучших социальных предпринимателей Алтайского края.

Церемонию организует центр "Мой бизнес". Награждение лучших предпринимателей края, ведущих бизнес в социальной сфере, – мероприятие традиционное: в нем принимают участие не менее 50 представителей этой специфичной сферы бизнеса. Лучшие из лучших принимают поздравления и подарки, делятся своим опытом ведения бизнеса.

В этом году церемония награждения завершится уникальным бизнес-спектаклем "Бизнес, я и моя жизнь".

Этот спектакль-тренинг от екатеринбургского режиссера Евгения Винника уже ранее был презентован на площадке "Мой бизнес: Рост" молодежного форума АТР. Один актер, 300 зрителей, диалог и все механики бизнеса – от мошенничества с продажей без товара до соблазнения с продажей для товара. Среди эмоций зрителей – смех, слезы и удивление тонкостям бизнес-процессов, с которыми каждый сталкивается ежедневно. Увидеть этот необычный спектакль можно бесплатно, посетив мероприятие 5 декабря.

Алтайский фонд МСП

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