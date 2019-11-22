Авария на Горно-Алтайской: 1260 человек и одно медучреждение остались без тепла

Повреждение внутриквартальной тепловой сети диаметром 159 мм произошло по адресу ул. Горно-Алтайская, 14а. Сотрудники БТСК работают на месте аварии.
Как сообщает мэрия города, без тепла остались семь многоквартирных домов, в которых проживает около 1260 человек, и одно медицинское учреждение.
На данный момент завершены земляные работы, идет подготовка к сварочным работам.
Устранить аварию планируют к 16:00. В жилых помещениях управляющие компании ведут мониторинг температурного режима.
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