Авария на Горно-Алтайской: 1260 человек и одно медучреждение остались без тепла

Повреждение внутриквартальной тепловой сети диаметром 159 мм произошло по адресу ул. Горно-Алтайская, 14а. Сотрудники БТСК работают на месте аварии.
Как сообщает мэрия города, без тепла остались семь многоквартирных домов, в которых проживает около 1260 человек, и одно медицинское учреждение.
На данный момент завершены земляные работы, идет подготовка к сварочным работам.
Устранить аварию планируют к 16:00. В жилых помещениях управляющие компании ведут мониторинг температурного режима.
Комментарии
а в килограммах людей новость гораздо страшнее
Авария на Горно-Алтайской: 1260 человек
пока вторую строчку не начала в заголовке читать аж сердце ёкнуло........
Каждую зиму всё только хуже. Зато по осени СГК рапортует о полной готовности к отопительному сезону. Может быть прокуратуре пора подключиться и проверить деятельность данной компании?
Да сколько ж можно то? Все лето копали Горно-Алтайскую? Какого спрашивается вы там .... делали?
Плотненько пошло этой зимой. И это ещё на фоне ситуации с теплом в Яровом.
Дальше, думаю, будет веселее:
1) или все (остатки советской инфраструктуры) окончательно крякнет
2) или под предлогом "надо все чинить" (а не чинили, конечно, в проклятые 90е - сейчас-то стабильность и шоколад) с людей начнут драть бешеные деньги. станет ли при этом меньше проблем - вопрос.