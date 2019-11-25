Комфортная зима с Volkswagen Tiguan Winter Edition

Volkswagen Tiguan Winter Edition* предлагает широкий набор оборудования, которое значительно повышает комфорт эксплуатации автомобиля, особенно в холодное время года.



В базовое оснащение данной версии уже входят: боковые зеркала с электрорегулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания, подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса, электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунки стеклоомывателей с электрообогревом, система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot* с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist*, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями.

Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.



Tiguan в новом исполнении Winter Edition отличается широким набором систем помощи водителю. Модель оснащается ассистентом движения на спуске (для полного привода), многофункциональным цветным дисплеем на приборной панели, а также системой помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot.

Опционально для версии доступен пакет Comfort Plus*, в который входят: камера заднего вида с омывателем, система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock*, электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close*, а также противоугонная система.



В список дополнительных опций также входит пакет Travel*, в составе которого: задние сиденья с центральным подлокотником и системой механического складывания с кнопкой активации в багажном отсеке, комфортные сиденья спереди, передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету, полностью складная спинка переднего пассажирского кресла, поясничный подпор для передних сидений, складные столики в спинках передних кресел, тканевая отделка Rhombus* и ящики для хранения под передними креслами.



Модель оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana*.



Официальный дилер Volkswagen АлтайЕвроМоторс

г. Барнаул, ул. Попова, 165

Тел. +7 (3852) 23-00-00

*Фольксваген Тигуан Уинтер Эдишен, Парк Пайлот, Брейк Ассист, Комфорт Плюс, КЕССИ, Сейфлок, Изи Клоуз, Трэвел, Эрхоумбас, Монтана – прим. ред.