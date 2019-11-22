В Барнауле родители не могут подъехать к школе из-за снежного барьера

Родители учеников школы-интерната № 4 пожаловались на неочищенный подъезд со стороны ул. Малахова. По их словам, такая ситуация на этом участке происходит постоянно.
"Мы возим своего ребенка с Первомайского района. Подъезжаем к школе и упираемся в отвал высотой 60-70 см. И тут либо перелазить через него по пояс в снегу, либо по проезжей части идти к небольшому карману, что очень небезопасно. Школа – это то место, где в первую очередь необходимо обеспечить безопасность", – рассказывает один из родителей.
Также по словам водителей-пап, утром на обочине собирается мини-пробка из 15-20 родительских машин, и вереница детей и взрослых двигается к школе.
В Управлении коммунального хозяйства по Ленинскому району amic.ru сказали, что приняли к сведению данную информацию, а заявку на расчистку территории перенаправят в "Автодор".
Комментарии
отвал высотой 60-70 см. И тут вариант, либо перелазить через него по пояс в снегу
там что школа для карликов?
1. на видео отвал 40-50 см.
2. что мешает папам взять лопаты и за 5 взмахов прокопать коридорчик в отвале?
инфантильные и изнеженные
а чё в школу ходить уже не модно, нужно именно ПОДЪЕЗЖАТЬ?
22.11.2019 14:01
месный
Вот то то и оно!
А ранее на тратуар заезжали?!
А куда заезжать собрались, на тротуар?
А вы знаете, что школа там неординарная, туда не ходят рядом живущие, в основном туда деток привозят. Для особо умных, ага!
отвал высотой 60-70 см. И тут вариант, либо перелазить через него по пояс в снегу
там что школа для карликов?
)) родители могут и не лазить, а детишечки и не через такое, бывает, перелазят))
там парковочных карманов нет вообще,хоть так хоть эдак вставай-все равно полосу займешь
В школу вполне можно ходить пешком. Одной проблемой станет меньше...
С паркующихся машин вдоль Димитрова от проспекта Ленина и считай до Комсомольского невозможно попасть на тротуар, проходящий мимо политеха. В политех можно попасть, если пройти по проезжей части до входа, там прокопана узкая дорожка
Везде одно и тоже
То есьт школьникам на крышу гаража залезть и бегать по крышам - норм - не опасно, а сугроб 60см опасно? другое дело, что устроили под предлогом школы стоянку. тачек там дофига стоит и утром и вечером.
Шёл вчера мимо школы.Впереди идущая пожилая женщина ведёт за руку внука и передаёт наизусть рассказ Толстого "Филипок" )
Какие несчастные водители-родители, не подъехать на машине к крыльцу школы...
А как другие родители с детьми, которые на автобусах добираются до школы, они ничего, не возмущаются! А им то сложнее...