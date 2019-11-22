Пятница, 22 Ноябрь, 15:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,84
€ 70,7
Обь
26см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

В Барнауле родители не могут подъехать к школе из-за снежного барьера

, ИА "Амител"
Утром на обочине перед школой образуется пробка из родительских машин
Фото предоставлено родителями

Фото предоставлено родителями

Родители учеников школы-интерната № 4 пожаловались на неочищенный подъезд со стороны ул. Малахова. По их словам, такая ситуация на этом участке происходит постоянно.

"Мы возим своего ребенка с Первомайского района. Подъезжаем к школе и упираемся в отвал высотой 60-70 см. И тут либо перелазить через него по пояс в снегу, либо по проезжей части идти к небольшому карману, что очень небезопасно. Школа – это то место, где в первую очередь необходимо обеспечить безопасность", – рассказывает один из родителей.

Также по словам водителей-пап, утром на обочине собирается мини-пробка из 15-20 родительских машин, и вереница детей и взрослых двигается к школе.

В Управлении коммунального хозяйства по Ленинскому району amic.ru сказали, что приняли к сведению данную информацию, а заявку на расчистку территории перенаправят в "Автодор".

Материалы по теме
Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

22.11.2019 13:50
- гость -

отвал высотой 60-70 см. И тут вариант, либо перелазить через него по пояс в снегу


там что школа для карликов?

22.11.2019 13:53
- гость -

1. на видео отвал 40-50 см.
2. что мешает папам взять лопаты и за 5 взмахов прокопать коридорчик в отвале?

инфантильные и изнеженные

22.11.2019 14:01
месный

а чё в школу ходить уже не модно, нужно именно ПОДЪЕЗЖАТЬ?

22.11.2019 14:03
- гость -

22.11.2019 14:01
месный

Вот то то и оно!

22.11.2019 14:04
- гость -

А ранее на тратуар заезжали?!

22.11.2019 14:12
Сельский житель

А куда заезжать собрались, на тротуар?

22.11.2019 14:14
Катя

А вы знаете, что школа там неординарная, туда не ходят рядом живущие, в основном туда деток привозят. Для особо умных, ага!

22.11.2019 14:33
- гость -

отвал высотой 60-70 см. И тут вариант, либо перелазить через него по пояс в снегу


там что школа для карликов?

)) родители могут и не лазить, а детишечки и не через такое, бывает, перелазят))

22.11.2019 14:48
- гость -

там парковочных карманов нет вообще,хоть так хоть эдак вставай-все равно полосу займешь

22.11.2019 14:48
Чучмек

В школу вполне можно ходить пешком. Одной проблемой станет меньше...

22.11.2019 15:02
- гость -

С паркующихся машин вдоль Димитрова от проспекта Ленина и считай до Комсомольского невозможно попасть на тротуар, проходящий мимо политеха. В политех можно попасть, если пройти по проезжей части до входа, там прокопана узкая дорожка
Везде одно и тоже

22.11.2019 15:02
krash

То есьт школьникам на крышу гаража залезть и бегать по крышам - норм - не опасно, а сугроб 60см опасно? другое дело, что устроили под предлогом школы стоянку. тачек там дофига стоит и утром и вечером.

22.11.2019 15:10
- гость -

Шёл вчера мимо школы.Впереди идущая пожилая женщина ведёт за руку внука и передаёт наизусть рассказ Толстого "Филипок" )

22.11.2019 15:16
- гость -

Какие несчастные водители-родители, не подъехать на машине к крыльцу школы...
А как другие родители с детьми, которые на автобусах добираются до школы, они ничего, не возмущаются! А им то сложнее...

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
15:13
Медицинские справки для водителей. Все, что нужно знать об изменениях 0
14:44
Собственник ТЭЦ Ярового прокомментировал введение режима ЧС 1
14:28
В МЧС рассказали подробности крупного пожара в жилом доме Барнаула 0
14:21
Чиновница из Петрозаводска объяснила, почему она оскорбила жителей города 4
14:04
Бывшее руководство больницы в Горном Алтае обвиняют в получении крупных взяток 0
13:45
В Барнауле родители не могут подъехать к школе из-за снежного барьера 14
13:39
В АлтГУ рассказали об истории корпуса на Сахарова, одобренного властями Барнаула 27
13:28
Очередей больше нет: главный нарколог Алтая о пересмотре новых правил для водителей 6
13:18
Авария на Горно-Алтайской: 1260 человек и одно медучреждение остались без тепла 5
13:03
Барнаульца поймали на даче взятки таможеннику 7
12:53
"На кону жизни десятков тысяч людей": Томенко объяснил причины введения ЧС в Яровом 6
12:38
"После победы хочу жить в Барнауле": алтайский комик об участии в шоу на ТНТ 3
12:11
Какие светофоры временно отключат в Барнауле 22 ноября 7
12:01
Чудеса и современные технологии: для детей Алтая заработал волшебный портал в сказку 2
11:51
В рубцовской поликлинике рассказали об очередях на морозе 12
11:38
Полицейские в Сибири поймали возле мусорных баков мужчину с расчлененной женщиной 8
11:29
Более трех тысяч кубометров снега вывезли из Барнаула в ночь на 22 ноября 4
11:11
Стало известно, какие профессии в России исчезнут быстрее всего 7
10:59
Рубцовчане стоят на улице в очереди в поликлинику в 30-градусный мороз 20
10:38
Барнаульские единороссы услышали призыв Медведева "не ставить людей на колени" 20
10:23
Куда и когда можно сдать бахилы и старые джинсы в Барнауле 2
10:15
Депутат Госдумы предложил платить второй маткапитал 5
10:02
В "Черную пятницу" в "Спортивном мире" скидки на зимнее снаряжение и розыгрыш поездки 0
09:53
Путин рассказал о причинах гибели людей на военном полигоне под Северодвинском 11
09:37
Эксперты выяснили, на чем дешевле ездить: бензин, газ или электричество 39
09:11
Толстяк из Барнаула похудел, превратился в красавчика и начал мстить девушкам 8
09:02
Орден Белой розы и красные гвоздики: как отмечают День матери в разных странах 0
08:48
Уральская группа "Курара" выпустила клип на песню "Барнаул" 7
08:29
Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей до 1 июля 2020 года 8
08:16
Владелица автомойки и юрист: кто претендует на звание новой "Миссис Барнаул" 30
07:53
Власти хотят получить от россиян 1 трлн на добровольные пенсии 17
07:38
Мединский пригрозил переносом иностранных фильмов в новогодние каникулы 30
07:08
Как парковать автомобиль зимой в Барнауле, чтобы не потерять день и кучу денег 7
06:56
Алтайский бизнес "нагрузят" налогом, но не критически 2
06:31
Мешки с волшебством: в Алтайском крае стартовала новогодняя акция 1
06:26
Бывших опекунов и лишенных родительских прав занесут в черный список 0
06:05
После лютых морозов в Алтайском крае обещают небольшое потепление 1
06:01
В Барнауле открыли самый современный скалодром. На него потратили 27 млн рублей 13
23:43
Быть мужиком – недорого. Врач назвал пять бюджетных продуктов, повышающих тестостерон 3
23:18
Молодую учительницу из Санкт-Петербурга уволили за блог в Twitter 11
22:43
Сбербанк отправил клиенту вместо кода подтверждения националистический призыв 1
22:12
Госдума приняла закон о запрете продажи устройств без российского ПО 8
21:50
Россиянин умер стоя в очереди за водительской справкой 4
21:08
Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о ее разводе с мужем 1
20:45
В замерзающем из-за проблем с ТЭЦ Яровом введен режим ЧС 7
20:20
"Это чушь какая-то". Путин прокомментировал закон о справках на водительские права 22
19:48
Сфера торговли стала лидером по числу вакансий в Алтайском крае 3
19:06
Автомобилисты Бийска также стоят в очередях за медицинскими справками 3
18:45
Врач умерла от инфаркта в Твери: ее коллеги не смогли трижды ей поставить диагноз 4
18:05
В детсаду алтайского села потеплеет после жалобы родителей в Instagram Томенко 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.