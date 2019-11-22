В Барнауле родители не могут подъехать к школе из-за снежного барьера

Родители учеников школы-интерната № 4 пожаловались на неочищенный подъезд со стороны ул. Малахова. По их словам, такая ситуация на этом участке происходит постоянно.

"Мы возим своего ребенка с Первомайского района. Подъезжаем к школе и упираемся в отвал высотой 60-70 см. И тут либо перелазить через него по пояс в снегу, либо по проезжей части идти к небольшому карману, что очень небезопасно. Школа – это то место, где в первую очередь необходимо обеспечить безопасность", – рассказывает один из родителей.

Также по словам водителей-пап, утром на обочине собирается мини-пробка из 15-20 родительских машин, и вереница детей и взрослых двигается к школе.

В Управлении коммунального хозяйства по Ленинскому району amic.ru сказали, что приняли к сведению данную информацию, а заявку на расчистку территории перенаправят в "Автодор".