Бывшее руководство больницы в Горном Алтае обвиняют в получении крупных взяток

Экс-руководителей бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Республиканская больница" обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональный СК.

Следствие выяснило, что бывший главный врач совместно с руководителем онкологического центра брали взятки за махинации на государственных аукционах при поставке оборудования, расходных материалов в больницу. Один из поставщиков заплатил 865 тыс. рублей за победу на аукционах, которые проходили с 2016 по 2018 год.

Также главврач получил крупные денежные вознаграждения в общей сумме 900 тыс. рублей за лоббирование интересов на аукционе и помощи со своевременными расчетами по поставкам.

Обвиняемые вину не признали. Следствие настаивает на обвинении по статье "Получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору". Бывшему руководству больницы грозит лишение свободы на срок до 12 лет, а также штраф в размере семидесятикратной суммы взятки.

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно о задержании главного врача республиканской больницы Сергея Близнюка. Следствие не сразу установило всех фигурантов дела.