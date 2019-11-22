Собственник ТЭЦ Ярового прокомментировал введение режима ЧС

Владелец ТЭЦ Ярового Константин Вальтер рассказал "Политсибру" о сложившейся ситуации с отоплением в городе и сообщил, почему предприятие пришло в упадок. Напомним, 21 ноября в замерзающем из-за проблем с ТЭЦ Яровом введен режим ЧС.

"Скажу честно – то, что вчера случилось, для меня было неприятной неожиданностью. Я имущество отдал в управляющую компанию ООО "ЯТЭК". В этой компании ООО "ТПК-ресурс" является учредителем – специально открывали эту компанию, чтобы заниматься оперативной деятельностью. По имеющейся у меня информации, проблемы, конечно, были, но работа вся шла в штатном режиме, и почему вдруг случилось то, что случилось, я не знаю. Думаю, опять будет куча уголовных дел, где придется доказывать, что мы в данной ситуации не являемся дураками", – отметил Вальтер.

Также он рассказал свою версию прихода предприятия в упадок. По словам Вальтера, в возникновении критической ситуации ключевую роль сыграло бездействие региональной и муниципальной власти.

"Вообще, на самом деле, случилось что? В течение всего лета Сергей Узлов, руководитель ООО "ЯТЭК", организовывал кредитные ресурсы для ТЭЦ Ярового. Договоренность на получение кредитных ресурсов была. Но для того чтобы их получить, должны были быть произведены определенные действия со стороны администраций Ярового и края. В итоге никаких действий произведено не было", – подчеркнул Вальтер.

По его словам, в кредитных ресурсах не отказали, а просто заставили все лето пробегать с различными документами. В итоге подошли к критической ситуации: оборудование МУПом за лето не подготовлено к отопительному сезону, угля нет.

Вальтер также рассказал, как начала работу ООО "ЯТЭК" на ТЭЦ Ярового, которую новая управляющая компания застала в удручающем состоянии, однако вынуждена была заняться управлением, чтобы все-таки попытаться получить необходимые средства.

"1 октября, чтобы банкирам показать, что прошли финансовые потоки от оперативной электростанции, обратились в управление станции. И администрация согласилась: "Да, вы заходите". То есть компания зашла в отопительный сезон, а на складе, во-первых, ни тонны угля, во-вторых, все оборудование просто не готово к тому, чтобы его эксплуатировать", – сказал Вальтер.

Он отметил, что весь октябрь пришлось заниматься ремонтом того, что вылазило. "То есть ремонты все шли по факту возникновения аварийных ситуаций", – подчеркнул собственник ТЭЦ.

В четверг, 21 ноября, в городе-курорте Яровом введен режим ЧС. Произошло это после жалоб жителей города, которые даже написали петицию, где просили вернуть ТЭЦ в собственность государства, а также купить хорошее топливо и наказать виновных. Из-за отсутствия горячей воды горожане не могут даже помыться. Томенко отреагировал на проблемы граждан и пообещал, что если ситуация не изменится, то "те, кто не получит паспорта готовности, попадут "в опасную зону" с точки зрения кадровых решений".