В Екатеринбурге неизвестные с травматическими пистолетами похитили 30 млн рублей

Группа вооруженных людей украла у мужчины в Екатеринбурге около 30 млн рублей, сообщает ТАСС.

Потерпевший получил ранения и госпитализирован. Сообщается, что нападавших было трое. Они использовали не огнестрельное оружие, а травматическое.

После похищения грабители скрылись на автомобиле. В городе ввели режим перехват, однако позже машину обнаружили сожженной в лесу. Следствие предполагает, что, скорее всего, она числится в угоне.

Руководство УМВД по городу Екатеринбургу взяло под контроль ситуацию. Предварительно идет речь о возбуждении уголовного преследования по статье "Разбой".