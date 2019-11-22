Батареи лопнули в четырех многоквартирных домах Барнаула после коммунальной аварии

В Барнауле в результате крупной коммунальной аварии, которая на этой неделе оставила без тепла почти 2,5 тыс. человек, в подъездах четырех многоквартирных домов лопнули трубы, сообщает ГТРК "Алтай".

Напомним, порыв магистрального трубопровода на проспекте Ленина произошел ночью 20 ноября. В морозы без тепла и горячей воды почти в течение суток оставались 26 многоквартирных домов, два детских сада и девять административных зданий. В результате аварии из теплотрассы вытекло много горячей воды, она затопила подвалы многоквартирных домов.

В частности вода попала в подвал в доме № 24 по улице 80-й Гвардейской Дивизии. Как рассказал местный житель Сергей Васильев, на первых этажах теперь придется делать ремонт.

"В нашем доме пострадал в основном первый подъезд, в подвале которого находится тепловой узел. Пар был такой, что на расстоянии полуметра люди друг друга не видели. В трех квартирах начали отклеиваться обои, до сих пор в них большая влажность. Ремонт, который был сделан, пошел насмарку. Жителям придется кому-то предъявлять претензии. Пока что люди хотят предъявить претензии ЖЭУ, но там ответили, что авария произошла не по их вине", – отметил Васильев.

По его словам, в результате аварии были разморожены батареи отопления во всех подъездах четырех домов: № 20, 24 и 26 на улице 80-й Гвардейской Дивизии, а также на Горно-Алтайской, 16.

"В квартирах батареи целые, потому что люди включали обогреватели, а в подъездах почти все батареи разморозились. В ЖЭУ сказали, что будут все менять за счет текущего содержания жилья", – комментирует ситуацию Васильев.

Он также рассказал, что в подвале его дома земляной пол. Он впитал в себя кипяток, который вышел из теплотрассы во время аварии. Сейчас в подвал не зайти, можно провалиться в глину. Жители опасаются, что последствия этого происшествия еще проявятся со временем.

Порыв на трубопроводе в Барнауле произошел ночью 20 ноября. Повреждение было локализовано примерно в 2:00 ночи. Три ремонтные бригады и восемь единиц техники весь день устраняли аварию. В 8:00 утра прошло оперативное совещание, власти обсудили шаги для ликвидации последствий происшествия. Около 18:00 сообщили об устранении аварии. Примерно в 20:00 трубопровод заполнили горячей водой, однако, как рассказали жители домов, тепло они получили только на следующий день.



В СГК сообщили, что причиной крупной коммунальной аварии стал порыв на трубе, которой 36 лет.