В МЧС рассказали подробности крупного пожара в жилом доме Барнаула

Днем 22 ноября в Барнауле загорелась крыша двухэтажного частного дома, рассказали amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Очевидцы сообщили, что черный дым виден из разных районов города.

Информация о пожаре в здании №5 по улице Совхозной на пульт дежурного поступила в 12:35. От огня пострадали крыша, перекрытия, частично стены. Площадь возгорания составила 300 кв. метров.

Открытое горение локализовали в 13:37. Однако пожарные до сих пор работают на месте происшествия, проводят проливку и разбирают конструкции.

Пострадавших и погибших нет, жильцы дома успели вовремя выйти из здания. Причина пожара устанавливается.