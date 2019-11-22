ВАЗ на скорости протаранил автобус на алтайской трассе

Водитель на автомобиле ВАЗ-21061 врезался в стоявший на обочине автобус ЛиАЗ.

ДТП произошло 22 ноября в 7:30 на 22-м километре автодороги Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Родина – Кулунда – граница с Казахстаном.

Водитель "Жигулей", мужчина 1999 года рождения, не справился с управлением и врезался в автобус, который стоял на обочине.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, он госпитализирован, сообщили amic.ru в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. В социальных сетях очевидцы сообщают, что мужчину увезли в больницу с переломом сразу обеих ног.