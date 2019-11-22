Эксперты рассказали, как можно использовать старый смартфон

Если вы купили новый телефон, а старый и маме не нужен, то есть несколько идей, как сделать "старичка" полезным для вас же самих.

Во первых, старый смартфон может последить за безопасностью в вашем доме. Нужно просто зарядить устройство, поставить специальное приложение для наблюдения за домом, установить гаджет там, где необходимо наблюдение и синхронизировать его с новым смартфоном.

Во-вторых, старый телефон сойдет за видеоняню. Принцип работы будет такой же, что и с видеонаблюдением за квартирой, пишет РБК. Главное, правильно настроить параметры и защитить Wi-Fi паролем, чтобы никто больше не смог видеть вашего ребенка.

В-третьих, его можно использовать в качестве GPS-трекера. Это актуально для тех, кто часто забывает, где припарковал машину или боится, что ее угонят. На гаджет нужно установить приложение, например, "Найти iPhone". Затем подключить старый девайс к портативному зарядному устройству, положить в бардачок и спокойно идти по делам.

И, конечно, старый смартфон позволит вам сэкономить на видеорегистраторе. Подключите его к питанию, закрепите на держателе на лобовом стекле и включите камеру. Готово.