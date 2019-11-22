Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря

Большая пресс-конференция, которую каждый год традиционно проводит президент России Владимир Путин, состоится 19 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 года", – говорится в сообщении. Это уже 15-я по счету встреча с журналистами в таком формате.

Аккредитация журналистов на участие в мероприятии уже открыта.

В прошлом году большая пресс-конференция прошла 20 декабря. Продлилась она 3 часа 45 минут.

Напомним, после мероприятия пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встречу с Путиным попали вовсе не журналисты, потому что озвучивали непроверенную информацию. Тем не менее, по его словам, пресс-конференция прошла "блестяще".

Путин успел ответить на вопросы об антироссийских санкциях, допинге, отношениях с Украиной, проблемах мусорных свалок, рассказать о своих поварах, возможной женитьбе и о своем здоровье.

В 2017 году мероприятие прошло за 3 часа 42 минуты. За это время российский лидер успел ответить на 65 вопросов журналистов. А в 2016 году встреча длилась 3 часа 50 минут, было 62 вопроса.

Самой долгой была пресс-конференция 2008 года – она длилась 4 часа 40 минут. Тогда Путин ответил на 106 вопросов.

Ранее сообщалось, что послания Владимира Путина Федеральному собранию до конца 2019 года может не быть, а состоится мероприятие в начале 2020-го. Эта также традиционное ежегодное мероприятие.