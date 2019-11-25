Барнаульский депутат намерена повысить градус дискуссий о градостроительстве

Депутат гордумы Оксана Молодых ("Справедливая Россия") считает, что процедуру обсуждения градостроительных документов – генплан, правила землепользования и застройки – нужно менять, делать ее более публичной и дискуссионной. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Сейчас, по ее мнению, этот процесс похож на переписку с очень старым дедушкой.

Она напомнила, что ее партия критиковала переход на заочный формат обсуждений. Его ввели в 2018 году после того, как в 2017 году жители на открытых публичных слушаниях, по сути, сорвали принятие "сырого" генплана.

"К сожалению, опасения наши оправдались. Чем отличается процедура заочных обсуждений от переписки с очень старым деревенским дедушкой? Мой ответ – почти ничем, кроме того что дедушка ближе сердцу. Система не позволяет не только видеть мнения других участников обсуждения до его окончания, но и видеть свое предложение, что сомнительно с точки зрения нормы Градостроительного кодекса РФ", – написала Молодых.

Она считает, что сегодняшний порядок "губит обсуждение в качестве формы выработки мнений коллективными усилиями горожан, это не общественные обсуждения, а обычная переписка с органом власти".

Например, сейчас идет обсуждение правил землепользования и застройки в Барнауле. 28 ноября – крайний срок принятия замечаний. Сейчас из того, что известно Молодых, люди выражают беспокойство по увеличению этажности на исторических территориях, по парковым и водоохранным зонам. Но полной картины нет даже у депутатов.

Оксана Молодых пояснила amic.ru, что сейчас депутаты обмениваются информацией, кому и что предложили, потом идет "стучаться" в профильный комитет, чтобы там дали пояснения. "А как простым людям? То есть процесс сбора претензий к документу идет, но до его окончания мы их не видим".

Молодых намерена поставить перед фракцией СР задачу – инициировать изменения в процедуру обсуждения градостроительных документов. Задача максимум, говорит депутат, – "вернуть элемент прямого общения – встречу с органами власти – в процесс обсуждения проектов генплана и правил застройки", но при этом сохранив возможность заочного участия, когда замечания можно оставить на сайте. Задача минимум – ввести требование оперативно публиковать мнения горожан по проекту непосредственно в период их приема.