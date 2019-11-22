Барнаульский Человек-паук в валенках раздает прохожим горячий чай

В Барнауле Человек-паук в красных огромных валенках и шапке-ушанке раздает прохожим горячий чай и дарит позитивное настроение. Видео с этой доброй акцией опубликовано в сообществе Barnaul 22.

Со словами "Человек-паук с горячим чаем идет на помощь", парень с разносом и напитком отправляется творить добро. Он вручает "тепло" детям, студентам, водителю автобуса и кондуктору. Никто не отказывается.

Барнаульцы такой жест оценили. "Это же здорово делать что-то доброе! Вот мелочь, а столько улыбок! Класс", "Молодец! Дарит людям позитив!!!", "Я бы не отказалась от горячего чая из рук Человека-паука, надо его поймать", – пишут пользователи Сети.