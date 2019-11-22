Режиссер "Джокера" прокомментировал возможность появления второй части фильма

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс опроверг слухи о съемках продолжения картины, сообщает портал Indie Wire.

Филлипс пояснил, что разговоры о второй части действительно велись на съемочной площадке, но никаких конкретных договоренностей со студией о продолжении не достигнуто. Режиссер не отрицает возможности появления новой картины про киновселенную DC, которая показана в "Джокере". Продолжение фильма логично, так как вышедшая лента собрала рекордные кассовые сборы, но сейчас все находится на стадии идей.

Ранее появлялась информация о том, что в сиквеле вновь сыграет актер Хоакин Феникс. Но и это оказалось лишь слухом. Также сообщалось, что появится новый злой персонаж во вселенной DC.

За все время проката фильм собрал более одного миллиарда долларов. Интерес зрителей подогревался не только информацией о темной стороне сюжета, но и значительными финансовыми вложениями в рекламную кампанию. На раскрутку выделили 120 млн долларов, что превышает бюджет самого фильма на 50 млн долларов.