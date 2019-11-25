Города и районы Алтая получат из бюджета больше денег благодаря справедливороссам

Депутаты парламента Алтайского края от "Справедливой России" добились увеличения суммы дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 500 млн рублей. Об этом сообщил глава фракции СР в АКЗС Александр Молотов.

Увеличение этой суммы произошло между первым и вторым чтениями бюджета края на 2020 год.

"Большинство наших поправок, которые традиционно носят социально ориентированный характер, учтено разработчиками бюджета. В денежном выражении это составляет около 600 млн рублей. Причем 500 млн из них – это дополнительные средства, выделяемые в качестве дотации на сбалансированность местных бюджетов, что очень важно, учитывая тотальную их дефицитность", – уточнил он.

Остальные 100 млн, которые удалось отстоять справедливороссам, пойдут на краевую программу "Формирование современной городской среды", приобретение расходных материалов для инсулиновых помп детям-диабетикам, покупку жилья для детей-сирот, финансирование детско-юношеского спорта, патриотические смены в детских лагерях, деятельность поисковых отрядов.

По словам Александра Молотова, разработчики бюджета приняли большинство предложений эсеров.

"Это свидетельствует о наличии конструктивного диалога с губернатором и правительством Алтайского края", – подчеркнул депутат.

"Справедливая Россия" настаивает и на других изменениях: увеличение индексации заработной платы (повышение должностных окладов) бюджетникам, повышение компенсации на питание школьников, индексация социальных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и другим категориям граждан. На этом СР будет настаивать при изменении бюджета в течение следующего года.