Как пить антибиотики, чтобы они помогали

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно в быту лечиться антибиотиками, пишут РИА Новости.

Чтобы они помогали, их нужно правильно принимать. В противном случае может развиться устойчивость микробов к препарату, и он просто не поможет.

Первое правило — принимать таблетки нужно только по назначению врача. Второе правило: если врач не считает необходимости в таком лечении, не стоит уговаривать его выписать рецепт "для подстраховки".

Третье правило работает тогда, когда препарат уже назначен. В ведомстве рекомендуют неукоснительно выполнять инструкцию врача и не давать рекомендации для лечения другим людям.

Также специалисты отмечают, что все больше инфекционных заболеваний, таких как пневмония, туберкулез, гонорея, сальмонеллез, становится все труднее лечить как раз из-за снижения эффективности антибиотиков.