Как пить антибиотики, чтобы они помогали

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно в быту лечиться антибиотиками, пишут РИА Новости.
Чтобы они помогали, их нужно правильно принимать. В противном случае может развиться устойчивость микробов к препарату, и он просто не поможет.
Первое правило — принимать таблетки нужно только по назначению врача. Второе правило: если врач не считает необходимости в таком лечении, не стоит уговаривать его выписать рецепт "для подстраховки".
Третье правило работает тогда, когда препарат уже назначен. В ведомстве рекомендуют неукоснительно выполнять инструкцию врача и не давать рекомендации для лечения другим людям.
Также специалисты отмечают, что все больше инфекционных заболеваний, таких как пневмония, туберкулез, гонорея, сальмонеллез, становится все труднее лечить как раз из-за снижения эффективности антибиотиков.
Комментарии
Не надо добавлять антибиотики в молочные продукты, сыр, мед и окорочка.
Тогда и не будет привыкания. К сожалению нет должного контроля качества продуктов и момент уже упущен. Проблема эти острая для всего населения земли.