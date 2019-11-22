Река Ануй вышла из берегов: движение на алтайской трассе перекрыто

"Движение всех видов транспорта запрещено на участке региональной трассы "Быканов Мост — Солоновка— Солонешное— гр. Республики Алтай", сообщили amic.ru в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Это связано с подтоплением участка дороги ледяной шугой реки Ануй. Распоряжение "Алтайавтодора" действует с пятницы, 22 ноября, с 14:00.

На месте работают сотрудники ГИБДД и просят водителей продумывать пути объезда заранее. Когда вода уйдет с дороги, пока не известно.