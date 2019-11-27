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Недвижимость как инвестиция: почему выгодно покупать квартиру в Москве

, ИА "Амител"
По мнению ряда экспертов, "долевка" в столице за год набирает в цене порядка 20-30%. Главное – выбрать ликвидный проект
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Каждый человек, имеющий на руках определенное количество свободных финансов, задумывается о том, как выгоднее ими распорядиться. В этом плане одним из самых простых, надежных и перспективных вариантов являются инвестиции в жилую недвижимость. Судите сами: квартиры всегда пользуются спросом, редко дешевеют, а вложения в них, по признанию аналитиков, гораздо менее рискованные, чем инвестиции, скажем, в торговлю на бирже, стартапы и бизнес. Но чтобы вложение в недвижимость принесло максимально высокий доход, нужно правильно выбрать объект инвестиций, проанализировав ряд факторов.

Новостройка в Москве и Подмосковье: как выбрать

Выгоднее всего вкладывать деньги в недвижимость в крупных городах. Цифры говорят сами за себя: по мнению экспертов в сфере недвижимости, "долевка" в Москве за год вырастает в цене на 20-30%, в то время как в Барнауле она становится дороже всего на 7%. Если перевести в деньги, то однокомнатная квартира в Москве, в пределах МКАДа, на стадии строительства обойдется в среднем в 7-8 млн руб., а в готовом виде ее можно перепродать уже за 9-10 млн рублей. В Подмосковье однокомнатную "долевку" можно приобрести в среднем за 3-4 млн, а "на выходе" она будет стоить уже около 5 млн руб.

Однако новостройка новостройке рознь, и чтобы получить максимальную прибыль, следует выбирать именно перспективный, высоколиквидный объект, оценивая его местонахождение, планировку и инфраструктуру. Грамотно выбранная новостройка в Москве может принести доход до 50%. Выбирая такой объект, сегодня стоит делать ставку на эксклюзивность, оригинальность проекта: именно такие квартиры привлекают внимание покупателей.

Как купить высоколиквидные объекты в Москве и Подмосковье, не покидая Барнаула

Отдел продаж "Барнаулкапстрой" – один из немногих, кто осуществляет в нашем городе презентацию и продажу новостроек в самых перспективных и современных жилых комплексах Москвы. Он поможет подобрать вариант на любой вкус от застройщиков с надежной репутацией.

 

Поражающие воображение архитектурные решения, прогрессивные планировки, безупречный уровень комфорта и развития инфраструктуры, роскошные локации объектов, расположенных вблизи лесных массивов и водоемов, – московским новостройкам есть чем удивить даже самых искушенных покупателей.

К примеру, семейные люди оценят "Зиларт" (застройщик – ООО "ЛСР Объект М") – новый крупнейший микрорайон, в котором царит особая атмосфера гармонии, покоя и безопасности. Дома жилого комплекса расположены в живописной зоне, идеальной для вечерних прогулок, – на набережной Москвы-реки, неподалеку от пешеходного бульвара и парка.

 "Ленинграdка 58" (застройщик ООО "Ленинградка 58") – современный жилой комплекс бизнес-класса в престижном районе столицы, созданный для тех, кто ценит оригинальный дизайн и готов сделать шаг навстречу успешному будущему. Всего комплекс насчитывает 966 квартир – от небольших до просторных четырехкомнатных, а его главная изюминка – квартиры с террасами, с которых открывается потрясающий вид на Химкинское водохранилище.

Малоэтажный жилой комплекс "Нахабино Ясное", который строится в подмосковном Истринском районе, по соседству с крупным зеленым массивом – Рождественским лесничеством – понравится любителям уюта и комфорта: его дома возводятся из панелей европейского уровня по бесшовной технологии, позволяющей максимально сократить теплопотери. 

Жилой комплекс "Лучи" (застройщик – АО "ЛСР. Недвижимость-М"), расположенный в Западном округе столицы, в районе Солнцево, – это новостройка комфорт-класса в местности с благоприятной экологией. "Лучи" сочетает в себе преимущества жизни около лесного массива и близкого расположения к станции метро, что позволит вовремя оказаться в любой точке Москвы.

Каждый объект столичной недвижимости, предлагаемый отделом продаж "Барнаулкапстрой", эксклюзивен, а значит, ликвиден, что делает его отличным вариантом для выгодных инвестиций.

Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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