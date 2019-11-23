Не только деньги: в Барнауле обсудили, как привлечь молодых врачей в села

В Барнауле 19 ноября прошел форум молодых врачей "Алтайский край – территория возможностей". Участники встречи обсудили, что нужно для того, чтобы начинающие специалисты не уходили из профессии через несколько лет. Сейчас это происходит нередко, из-за чего медиков в некоторых больницах не всегда хватает. Корреспондент amic.ru посетил пленарное заседание форума и выяснил, как молодым алтайским врачам помогут закрепиться в профессии и почему вопрос зарплаты – не самый важный.

Кто будет лечить в селах?

Форум прошел в Барнауле впервые. Более 700 специалистов из Алтайского края и других регионов собрались, чтобы обсудить проблемы молодых специалистов. Многие из участников – врачи, которые совсем недавно начали работать в больницах края. А некоторые и вовсе совмещают работу с учебой. Но немало тех, кто после вуза не работает по профессии, и это вредит всей системе здравоохранения.

В некоторых больницах Алтайского края, как и во многих других регионах страны, медиков не всегда хватает. Особенно остро проблема дефицита стоит в селах. По данным регионального Минздрава, в Алтайском крае не хватает более 1000 врачей и более 1000 работников среднего медперсонала. Такая ситуация сложилась во многом от того, что выпускники медицинских вузов уходят из профессии, проработав всего пару лет, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

"Я бы сказал, что у нас сейчас выпускается недостаточно медиков. Отток кадров из отрасли в данный момент не восполняется притоком новых специалистов. Молодые врачи считают, что опыт работы в районе не позволит им сформироваться как успешным докторам. Сегодня мы будем говорить, что на самом деле неважно, где врач начал свою карьеру: в Краевой клинической больнице или же в одном из районов. У каждого есть возможности для самореализации. Главное – вовремя помочь молодому специалисту", – рассказал Попов.

Министр добавил, что проблему с нехваткой кадров стараются решить: например, заявку в Минобрнауки на 2021 год расширили на 120 врачей, и теперь она составляет 620 специалистов. Только вот результатов этого решения можно будет ждать не раньше, чем через 8 лет: подготовка медицинского специалиста требует много времени.

Деньги – важно, но не главное

Но почему молодые врачи не хотят работать в районах? Как заверил Попов, низкая зарплата – это далеко не первопричина.

"Сегодня в России есть субъекты, где уровень зарплаты врача – далеко за 200 тыс. рублей. При этом уровень укомплектованности врачами и медперсоналом там даже хуже, чем в Алтайском крае. Конечно, формировать достойную заработную платы мы должны, и сегодня будем об этом говорить. Но главное – показать им, что в районах можно развиваться и расти как специалист", – объяснил министр здравоохранения края.

О том, что молодые врачи уходят из профессии не из-за зарплаты, рассказал также заместитель главного врача краевой офтальмологической больницы Владимир Ткачев.

"Самый большой запрос у молодого специалиста – саморазвитие. Приезжая в село, молодой доктор должен видеть потенциал для роста. Развиваться – это не значит попасть в более крупную клинику. Речь идет о том, чтобы со временем становиться более классным специалистом. Этот запрос есть среди молодежи, и он четко обозначен. Если мы видим, что человек хочет развиваться и расти, мы должны предоставить ему эту возможность", – пояснил Ткачев.

Услышать мнения и принять решения

Организаторы форума отметили, что проблема низких зарплат, конечно, важная и ее постепенно решают. Но главная цель – показать молодым врачам, что начать карьеру успешного доктора можно и в районе. Это и определило тематику мастер-классов: участникам рассказывали, как выстроить коммуникацию, бесконфликтно общаться с руководством и пациентами, избежать выгорания и спланировать свое будущее.

В Минздраве уверяют, что необходимо не просто рассказать обо всем этом молодым медикам, но и услышать от них обратную связь. А все пожелания, замечания и ожидания врачей, которые работают в больницах края, примут во внимание. Например, многие молодые участники форума беспокоятся о своей безопасности и попросили о том, чтобы во всех приемных отделениях больниц установили тревожные кнопки.

Также молодые врачи хотели бы, чтобы в штатах медицинских учреждений появились психологи. По их мнению, доступная и своевременная психологическая помощь помогла бы медработникам избегать выгорания и дольше задерживаться в профессии. Ну а самое главное – начинающим специалистам хочется, чтобы во всех больницах у них была возможность кадрового роста. Тогда и в районные больницы врачи будут идти работать охотнее.

Все эти пожелания и замечания в Минздраве взяли в работу, и позднее обещают принять по ним соответствующие решения.

Хотя, как отметил Дмитрий Попов, работа ведется уже сейчас. Например, на прошлой неделе 27 врачей, которые обучаются за счет правительства Алтайского края, направили работать в межрайонные центры. И форум "Алтайский край – территория возможностей" – часть этой работы. Те стратегические решения, которые вскоре примут, должны будут исправить ситуацию с нехваткой врачей в регионе.