В США у лайнера Boeing "загорелся" двигатель после взлета

Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines "загорелся" после вылета из Лос-Анджелеса, сообщает Life. В сети опубликовано видео происшествия и внутри лайнера, и снаружи.
На кадрах из салона самолета видно, как в какой-то момент из двигателя вырывается пламя. Происходит это несколько раз. Инцидент был заметен и людям снизу, которые также решили снять это на видео.
Is a plane suppose to spew flames? #airplane #lax @AmericanAir @flyLAXairport pic.twitter.com/62sqcnsW8M— Big Red (@andrewblakeames) 21 ноября 2019 г.
В итоге экипаж принял решение вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса, где благополучно прошла посадка. В результате ЧП никто не пострадал.
Как сообщает CBS, самолет должен был следовать из Лос-Анджелеса в Манилу. Пассажиры будут отправлены в пункт назначения другим бортом.
Комментарии
Было бы странно если бы они полетели дальше