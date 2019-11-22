В США у лайнера Boeing "загорелся" двигатель после взлета

Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines "загорелся" после вылета из Лос-Анджелеса, сообщает Life. В сети опубликовано видео происшествия и внутри лайнера, и снаружи.

На кадрах из салона самолета видно, как в какой-то момент из двигателя вырывается пламя. Происходит это несколько раз. Инцидент был заметен и людям снизу, которые также решили снять это на видео.

В итоге экипаж принял решение вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса, где благополучно прошла посадка. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщает CBS, самолет должен был следовать из Лос-Анджелеса в Манилу. Пассажиры будут отправлены в пункт назначения другим бортом.