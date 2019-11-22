Авария на Горно-Алтайской устранена. Вечером 1260 барнаульцев получат тепло

В Барнауле устранена коммунальная авария на улице Горно-Алтайской, которая оставила без тепла семь многоквартирных домов, где проживают около 1260 человек. Об этом сообщает администрация города.

"Система поставлена на циркуляцию, управляющие компании приступили к работам по запуску отопления в домах", — рассказали в мэрии.

Ранее директор БТСК Александр Гросс сообщил, что при устранении порыва на теплосети было обнаружено еще одно повреждение. Это и стало причиной, по которой ремонтные работы не удалось завершить к ранее обозначенному сроку — 16:00. Для устранения второго повреждения пришлось провести земляные работы, выявить конкретное место и характер порыва, и провести сварочные работы.

Предполагалось, что работы будут выполнены к 19:00 вечера, однако устранить аварию удалось на полчаса раньше.

Стоит отметить, что за последние два дня это вторая крупная коммунальная авария в городе. 20 ноября на проспекте Ленина произошел порыв магистрального трубопровода, который оставил без тепла и горячей воды почти 2,5 тыс. человек – 26 многоквартирных домов, два детских сада и девять административных зданий. Тепло в квартиры барнаульцев вернулось практически через сутки. 22 ноября проблема возникла на улице Горно-Алтайской, в результате без отопления остались 1260 жителей семи домов и одно медицинское учреждение.