Бутина призвала обратить внимание на женщин в американских тюрьмах

Уроженка Барнаула Мария Бутина, недавно освобождения из тюрьмы США, рассказала о необходимости обратить внимание международного сообщества на положение женщин в американских исправительных учреждениях, сообщает РИА "Новости".

"Я бы хотела поднять вопрос отношения и защиты прав женщин в американских тюрьмах — это тема для меня непростая, она очень злободневная для сегодняшнего общества. Я бы хотела в качестве первого пункта обратиться к Татьяне Москальковой. Вас попрошу особо. Американские органы прокуратуры должны нести ответственность за те заявления, которые они делают", — сказала Бутина в ходе круглого стола комитета Госдумы по международным делам на тему защиты прав россиян за рубежом.

Она подчеркнула, что необходимо заняться защитой женщин в американских тюрьмах, потому что, по ее словам, их лишают всего самого необходимого, вплоть до средств гигиены.

Также существует унизительная практика ежедневного досмотра по несколько раз в день, хотя подобная мера должна применяться в исключительных случаях.

Глава комитета ГД Леонид Слуцкий поддержал предложение Бутиной и добавил, что рекомендации по итогам круглого стола будут скорректированы соответствующим образом.

"Есть предложение с ходу — наш проект рекомендаций довооружить абзацем относительно того, что сказала Маша", — обратился к присутствующим Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Бутина может получить работу в комитете Госдумы по международным делам или в аппарате уполномоченного по правам человека. Такое предложение ей сделала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.