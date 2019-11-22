Кому-то самокат, а кому-то яблок ящик. Дед Мороз назвал самые необычные подарки

Всероссийский Дед Мороз рассказал, что дети, отправляющие письма в Великий Устюг, чаще всего просят в подарок на Новый год электросамокат, сообщает РИА "Новости".

"Гироскутеры, квадрокоптеры были самыми популярными за 2018 год. Из этого года — это электросамокаты", — сказал Дед Мороз.

Он подчеркнул, что самые модные вещи всегда вызывают интерес у детей. Другой вопрос, что порой это не нужно и даже бесполезно.

Также Дед Мороз рассказал о необычных подарках. К примеру, ему пришлось дарить хвост русалки, крылья бабочки, походы в цирк и в дельфинарий, и не только.

"В прошлом году мальчик, который жил с бабушкой и дедушкой, для бабушки попросил ящик яблок, а для деда теплые валенки. А для себя просто курточку", — вспомнил Дед Мороз.

Напомним, 15 ноября в Алтайский край приезжал Дед Мороз из Великого Устюга. В Барнауле он провел два дня. За это время вместе со съемочной группой НТВ он посетил несколько социальных учреждений и малообеспеченных семей.