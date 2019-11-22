В Мордовии мужчина из ревности выколол супруге глаз

Житель Мордовии из ревности выколол ножом глаз своей супруге, сообщает региональное МВД.
"В медицинское учреждение из своей квартиры с проникающим ранением правого глаза была госпитализирована 42-летняя жительница. Полицейские установили причастность к произошедшему 46-летнего сожителя потерпевшей", – рассказали в ведомстве.
Оказалось, что между гражданскими супругами произошла ссора на почве ревности. Мужчина бросил в возлюбленную нож, который попал в глазное яблоко.
Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред. Женщина утратила способность видеть поврежденным глазом.
Мужчина задержан, он находится под подпиской о невыезде.
Комментарии
Доводят мужиков
Ныла, поди, все время, какой он плохой, и денег мало и она от него уйдет
Отсюда и нервные срывы и с той и с другой стороны
Вчера одна с детьми с высотки прыгает, сегодня мужик свою ножиком в гзал тычет
Оскотинились, господа