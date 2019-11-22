В Барнауле начали рассмотрение заявок на благоустройство дворов в 2020 году

В Барнауле рассмотрели первые заявки на благоустройство дворов / Фото: barnaul.org

В Барнауле начался отбор заявок на благоустройство дворов в 2020 году в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды", сообщает мэрия.

На первом заседании общественной комиссии, которое провел замглавы администрации города Андрей Федоров, оценивались заявки от собственников домов Ленинского района. Поступило 19 предложений. Рассматривались протоколы голосования собственников и пояснительные записки, где обозначен перечень желаемых работ и фотоматериалы.

Все предложения оцениваются в сумме баллов по каждому из утвержденных критериев. Среди них: возраст многоквартирного дома, комплексность запланированных мероприятий по благоустройству, количество проживающих, доля голосов собственников, высказавшихся за участие в программе, финансовое участие собственников, а также насколько исправно они оплачивают ЖКУ.

Так, например, жители дома № 29 по улице Островского проголосовали за ремонт дворовых проездов, установку детской площадки, урн и скамеек. На заседании комиссии руководству управляющей организации, обслуживающей дом, указано на необходимость параллельно с благоустройством провести ремонт подъездных дверей, отмостков, цоколя и крылец. Эти работы следует включить в план текущего ремонта.

В течение месяца комиссия рассмотрит предложения жителей остальных районов города. Полный список дворов сформируют по количеству присвоенных баллов. Далее выберут участников программы, число которых будет ясно после понимания объемов финансирования из федерального бюджета. Затем начнется подготовка проектно-сметной документации и выбор подрядной организации.

Всего поступило 162 заявки, с учетом прошлогодних. За три года реализации проекта в городе благоустроили уже 254 дворовые территории, подчеркнули в администрации Барнаула.

Напомним, летом 2019 года в Барнауле на ремонт дворов потратили 187 млн рублей. Всего отремонтировано порядка 92 тыс. кв.м дворовых проездов, 26 тыс. кв.м тротуаров. Появилось 12 новых парковочных зон, на трех дворовых территориях построена система водоотведения. Сейчас ведется установка 20 детских площадок. Размещено 295 скамеек и 409 урн, установлено 293 новых светильника.