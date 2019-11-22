Пятница, 22 Ноябрь, 23:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,71
€ 70,52
Обь
26см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

В Барнауле начали рассмотрение заявок на благоустройство дворов в 2020 году

, ИА "Амител"
Всего от жителей города поступило 162 заявки, с учетом прошлогодних

В Барнауле рассмотрели первые заявки на благоустройство дворов / Фото: barnaul.org

В Барнауле начался отбор заявок на благоустройство дворов в 2020 году в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды", сообщает мэрия.

На первом заседании общественной комиссии, которое провел замглавы администрации города Андрей Федоров, оценивались заявки от собственников домов Ленинского района. Поступило 19 предложений. Рассматривались протоколы голосования собственников и пояснительные записки, где обозначен перечень желаемых работ и фотоматериалы.

Все предложения оцениваются в сумме баллов по каждому из утвержденных критериев. Среди них: возраст многоквартирного дома, комплексность запланированных мероприятий по благоустройству, количество проживающих, доля голосов собственников, высказавшихся за участие в программе, финансовое участие собственников, а также насколько исправно они оплачивают ЖКУ.

Так, например, жители дома № 29 по улице Островского проголосовали за ремонт дворовых проездов, установку детской площадки, урн и скамеек. На заседании комиссии руководству управляющей организации, обслуживающей дом, указано на необходимость параллельно с благоустройством провести ремонт подъездных дверей, отмостков, цоколя и крылец. Эти работы следует включить в план текущего ремонта.

В течение месяца комиссия рассмотрит предложения жителей остальных районов города. Полный список дворов сформируют по количеству присвоенных баллов. Далее выберут участников программы, число которых будет ясно после понимания объемов финансирования из федерального бюджета. Затем начнется подготовка проектно-сметной документации и выбор подрядной организации.

Всего поступило 162 заявки, с учетом прошлогодних. За три года реализации проекта в городе благоустроили уже 254 дворовые территории, подчеркнули в администрации Барнаула.

Напомним, летом 2019 года в Барнауле на ремонт дворов потратили 187 млн рублей. Всего отремонтировано порядка 92 тыс. кв.м дворовых проездов, 26 тыс. кв.м тротуаров. Появилось 12 новых парковочных зон, на трех дворовых территориях построена система водоотведения. Сейчас ведется установка 20 детских площадок. Размещено 295 скамеек и 409 урн, установлено 293 новых светильника.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
22:51
Медведев выступил против "неполного рабочего дня" 0
22:24
В Барнауле начали рассмотрение заявок на благоустройство дворов в 2020 году 0
21:49
В США у лайнера Boeing "загорелся" двигатель после взлета 1
21:11
Большая пробка образовалась в Барнауле из-за ДТП с троллейбусом 3
20:21
В Мордовии мужчина из ревности выколол супруге глаз 1
19:38
Бутина призвала обратить внимание на женщин в американских тюрьмах 10
19:14
Кому-то самокат, а кому-то яблок ящик. Дед Мороз назвал самые необычные подарки 1
18:38
Авария на Горно-Алтайской устранена. Вечером 1260 барнаульцев получат тепло 2
18:09
В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей 7
17:34
Река Ануй вышла из берегов: движение на алтайской трассе перекрыто 2
17:22
Режиссер "Джокера" прокомментировал возможность появления второй части фильма 1
17:16
Устранение аварии в Барнауле займет больше времени. Обнаружено второе повреждение 6
16:59
Как пить антибиотики, чтобы они помогали 2
16:31
Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря 6
16:24
Барнаульский Человек-паук в валенках раздает прохожим горячий чай 5
16:03
Батареи лопнули в четырех многоквартирных домах Барнаула после коммунальной аварии 13
15:51
Эксперты рассказали, как можно использовать старый смартфон 5
15:37
В Екатеринбурге неизвестные с травматическими пистолетами похитили 30 млн рублей 2
15:23
ВАЗ на скорости протаранил автобус на алтайской трассе 1
15:13
Медицинские справки для водителей. Все что нужно знать об изменениях 8
14:44
Собственник ТЭЦ Ярового прокомментировал введение режима ЧС 10
14:28
В МЧС рассказали подробности крупного пожара в жилом доме Барнаула 0
14:21
Чиновница из Петрозаводска объяснила, почему она оскорбила жителей города 8
14:04
Бывшее руководство больницы в Горном Алтае обвиняют в получении крупных взяток 0
13:45
В Барнауле родители не могут подъехать к школе из-за снежного барьера 26
13:39
В АлтГУ рассказали об истории корпуса на Сахарова, одобренного властями Барнаула 69
13:28
Очередей больше нет: главный нарколог Алтая о пересмотре новых правил для водителей 10
13:18
Авария на Горно-Алтайской: 1260 человек и одно медучреждение остались без тепла 8
13:03
Барнаульца поймали на даче взятки таможеннику 8
12:53
"На кону жизни десятков тысяч людей": Томенко объяснил причины введения ЧС в Яровом 10
12:38
"После победы хочу жить в Барнауле": алтайский комик об участии в шоу на ТНТ 3
12:11
Какие светофоры временно отключат в Барнауле 22 ноября 7
12:01
Чудеса и современные технологии: для детей Алтая заработал волшебный портал в сказку 2
11:51
В рубцовской поликлинике рассказали об очередях на морозе 14
11:38
Полицейские в Сибири поймали возле мусорных баков мужчину с расчлененной женщиной 9
11:29
Более трех тысяч кубометров снега вывезли из Барнаула в ночь на 22 ноября 7
11:11
Стало известно, какие профессии в России исчезнут быстрее всего 7
10:59
Рубцовчане стоят на улице в очереди в поликлинику в 30-градусный мороз 20
10:38
Барнаульские единороссы услышали призыв Медведева "не ставить людей на колени" 21
10:23
Куда и когда можно сдать бахилы и старые джинсы в Барнауле 5
10:15
Депутат Госдумы предложил платить второй маткапитал 5
10:02
В "Черную пятницу" в "Спортивном мире" скидки на зимнее снаряжение и розыгрыш поездки 0
09:53
Путин рассказал о причинах гибели людей на военном полигоне под Северодвинском 15
09:37
Эксперты выяснили, на чем дешевле ездить: бензин, газ или электричество 43
09:11
Толстяк из Барнаула похудел, превратился в красавчика и начал мстить девушкам 9
09:02
Орден Белой розы и красные гвоздики: как отмечают День матери в разных странах 0
08:48
Уральская группа "Курара" выпустила клип на песню "Барнаул" 7
08:29
Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей до 1 июля 2020 года 10
08:16
Владелица автомойки и юрист: кто претендует на звание новой "Миссис Барнаул" 61
07:53
Власти хотят получить от россиян 1 трлн на добровольные пенсии 19
07:38
Мединский пригрозил переносом иностранных фильмов в новогодние каникулы 36
07:08
Как парковать автомобиль зимой в Барнауле, чтобы не потерять день и кучу денег 7
06:56
Алтайский бизнес "нагрузят" налогом, но не критически 2
06:31
Мешки с волшебством: в Алтайском крае стартовала новогодняя акция 1
06:26
Бывших опекунов и лишенных родительских прав занесут в черный список 0
06:05
После лютых морозов в Алтайском крае обещают небольшое потепление 1
06:01
В Барнауле открыли самый современный скалодром. На него потратили 27 млн рублей 14

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.