Медведев выступил против "неполного рабочего дня"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил против закрепления понятия "неполного рабочего дня" в Трудовом кодексе, сообщает РИА "Новости".

"Неполным рабочим днем может быть и половина рабочего дня и большее количество часов. Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жесткое определение, это будет как раз бить по интересам молодых мам", – отметил Медведев.

По его словам, работодатели пойдут на хитрость и скажут: "Вот если это не помещается в определение, значит это полный рабочий день".

Он отметил, что понятие "неполного рабочего дня" уже есть в законодательстве, но оно трактуется по-разному в зависимости от формы трудовых отношений, от трудового договора, который тот или иной человек заключает.

Кроме того, толкования даются и в решениях судов.

Медведев подчеркнул, что в этом вопросе "должна быть гибкость". Такими словами премьер ответил на предложение одного из членов "Единой России" о закреплении понятия "неполный рабочий день" для сохранения соцвыплат работающих матерей с маленькими детьми.

Напомним, ранее Медведев предположил, что в скором времени мировая экономика может перейти на стандарт четырехдневной рабочей недели. По его словам, высокая загруженность людей приводит к усталости и стрессу, что в свою очередь негативно сказывается на работоспособности и понижает экономические показатели.