Экс-руководитель администрации Кремля рассказал, почему именно Путин возглавил Россию

Бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году, сообщает РИА "Новости".

"Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы. Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения", — сказал Юмашев, подчеркнув, что страну нельзя было оставлять человеку, который был в руководстве при СССР. Кроме того, Борис Николаевич видел в Путине человека, который способен на правильные решения.

По словам Юмашева, Ельцин подал в отставку за полгода до президентских выборов, чтобы дать Путину фору против Примакова и Лужкова в выборах президента.

Напомним, в июне 2018 года Путин подписал указы о новых назначениях в администрации президента. Согласно документу, на должность советника президента на общественных началах переназначен Юмашев, занимавший эту должность с 2000 года.

Валентин Юмашев руководил администрацией первого президента с 11 марта 1997 года по 7 декабря 1998 года. Ельцин возглавил Россию в 1991 году, 31 декабря 1999 года он сообщил об отставке. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Владимир Путин, который 26 марта 2000 года выиграл на выборах президента.