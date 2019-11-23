Путин за два года до президентства хотел уйти из Кремля

Владимир Путин за два года до вступления в должность главы государства хотел оставить работу в Кремле, рассказал в интервью Владимиру Познеру экс-руководитель администрации президента Валентин Юмашев, сообщает РИА "Новости".

Путин в 1997 году был назначен заместителем руководителя администрации президента России – начальником Главного контрольного управления президента РФ. "Где-то через год этой работы он приходит в контрольное управление и говорит о том, что хочет уйти, хочется на волю", – рассказал Юмашев.

По его словам, Путин объяснил свое решение жестким графиком и отсутствием времени для семьи. Якобы везде он работал без выходных: сначала в КГБ, потом с Анатолием Собчаком, а затем в Кремле.

Однако через пару месяцев первый зам Юмашева покинул должность, и это место предложили Путину, который согласился на пост первого замглавы администрации президента. Новая работа предусматривала частые поездки по стране и встречи с президентом Борисом Ельциным.

"С этого момента началось первое понимание Бориса Николаевича, что это за человек", – подчеркнул Юмашев.

Валентин Юмашев руководил администрацией первого президента с 11 марта 1997 года по 7 декабря 1998 года. Ельцин возглавил Россию в 1991 году, 31 декабря 1999 года он сообщил об отставке. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Владимир Путин, который 26 марта 2000 года победил на выборах президента.