Суббота, 23 Ноябрь, 10:40

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,71
€ 70,52
Обь
26см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Путин за два года до президентства хотел уйти из Кремля

, ИА "Амител"
Однако новая должность, которая освободилась неожиданно, расставила все по своим местам

Владимир Путин за два года до вступления в должность главы государства хотел оставить работу в Кремле, рассказал в интервью Владимиру Познеру экс-руководитель администрации президента Валентин Юмашев, сообщает РИА "Новости".

Путин в 1997 году был назначен заместителем руководителя администрации президента России – начальником Главного контрольного управления президента РФ. "Где-то через год этой работы он приходит в контрольное управление и говорит о том, что хочет уйти, хочется на волю", – рассказал Юмашев.

По его словам, Путин объяснил свое решение жестким графиком и отсутствием времени для семьи. Якобы везде он работал без выходных: сначала в КГБ, потом с Анатолием Собчаком, а затем в Кремле.

Однако через пару месяцев первый зам Юмашева покинул должность, и это место предложили Путину, который согласился на пост первого замглавы администрации президента. Новая работа предусматривала частые поездки по стране и встречи с президентом Борисом Ельциным.

"С этого момента началось первое понимание Бориса Николаевича, что это за человек", – подчеркнул Юмашев. 

Валентин Юмашев руководил администрацией первого президента с 11 марта 1997 года по 7 декабря 1998 года. Ельцин возглавил Россию в 1991 году, 31 декабря 1999 года он сообщил об отставке. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Владимир Путин, который 26 марта 2000 года победил на выборах президента.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

23.11.2019 07:40
- гость -

Невезучая страна

23.11.2019 08:51
- гость -

Не было бы Путина, был кто-нибудь другой из этой же системы. Для нас разницы не будет

23.11.2019 08:54
- гость -

Юмашев. Это зятёк борьки-алкаша, гнида и висельник.

23.11.2019 09:09
- гость -

Мда. Страна-невезучка

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
10:22
Для новогодних праздников на Алтае заготовят 18 тысяч хвойных деревьев 0
09:53
Во Владимирской области убрали столбы ЛЭП, стоящие посреди дороги 0
09:28
В Барнауле "ночные гонки" на тракторе закончились ДТП на перекрестке 0
08:32
Многодетной малоимущей семье отказали в пособии из-за 14 рублей 2
08:11
В Барнауле разыскивают сливщика бензина, которому не хватило денег на топливо 10
07:32
Путин за два года до президентства хотел уйти из Кремля 4
07:03
Веселая и фриковатая: фото озорной и легкой Майли Сайрус 6
06:46
Откуда берется рак и можно ли от него застраховаться? 4
06:32
Главы семейств, которые были категорически против животных в доме 2
06:12
Выходные в Алтайском крае пройдут без морозов 0
06:01
Не только деньги: в Барнауле обсудили, как привлечь молодых врачей в села 8
23:54
В алтайском селе возле детского садика сгорела машина 1
23:32
Экс-руководитель администрации Кремля рассказал, почему именно Путин возглавил Россию 12
22:51
Медведев выступил против "неполного рабочего дня" 2
22:24
В Барнауле начали рассмотрение заявок на благоустройство дворов в 2020 году 1
21:49
В США у лайнера Boeing "загорелся" двигатель после взлета 4
21:11
Большая пробка образовалась в Барнауле из-за ДТП с троллейбусом 3
20:21
В Мордовии мужчина из ревности выколол супруге глаз 3
19:38
Бутина призвала обратить внимание на женщин в американских тюрьмах 16
19:14
Кому-то самокат, а кому-то яблок ящик. Дед Мороз назвал самые необычные подарки 2
18:38
Авария на Горно-Алтайской устранена. Вечером 1260 барнаульцев получат тепло 2
18:09
В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей 7
17:34
Река Ануй вышла из берегов: движение на алтайской трассе перекрыто 2
17:22
Режиссер "Джокера" прокомментировал возможность появления второй части фильма 1
17:16
Устранение аварии в Барнауле займет больше времени. Обнаружено второе повреждение 6
16:59
Как пить антибиотики, чтобы они помогали 2
16:31
Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря 6
16:24
Барнаульский Человек-паук в валенках раздает прохожим горячий чай 5
16:03
Батареи лопнули в четырех многоквартирных домах Барнаула после коммунальной аварии 13
15:51
Эксперты рассказали, как можно использовать старый смартфон 5
15:37
В Екатеринбурге неизвестные с травматическими пистолетами похитили 30 млн рублей 2
15:23
ВАЗ на скорости протаранил автобус на алтайской трассе 1
15:13
Медицинские справки для водителей. Все что нужно знать об изменениях 8
14:44
Собственник ТЭЦ Ярового прокомментировал введение режима ЧС 11
14:28
В МЧС рассказали подробности крупного пожара в жилом доме Барнаула 0
14:21
Чиновница из Петрозаводска объяснила, почему она оскорбила жителей города 8
14:04
Бывшее руководство больницы в Горном Алтае обвиняют в получении крупных взяток 1
13:45
В Барнауле родители не могут подъехать к школе из-за снежного барьера 27
13:39
В АлтГУ рассказали об истории корпуса на Сахарова, одобренного властями Барнаула 71
13:28
Очередей больше нет: главный нарколог Алтая о пересмотре новых правил для водителей 10
13:18
Авария на Горно-Алтайской: 1260 человек и одно медучреждение остались без тепла 8
13:03
Барнаульца поймали на даче взятки таможеннику 8
12:53
"На кону жизни десятков тысяч людей": Томенко объяснил причины введения ЧС в Яровом 10
12:38
"После победы хочу жить в Барнауле": алтайский комик об участии в шоу на ТНТ 3
12:11
Какие светофоры временно отключат в Барнауле 22 ноября 7
12:01
Чудеса и современные технологии: для детей Алтая заработал волшебный портал в сказку 2
11:51
В рубцовской поликлинике рассказали об очередях на морозе 16
11:38
Полицейские в Сибири поймали возле мусорных баков мужчину с расчлененной женщиной 9
11:29
Более трех тысяч кубометров снега вывезли из Барнаула в ночь на 22 ноября 7
11:11
Стало известно, какие профессии в России исчезнут быстрее всего 7

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.