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"Алтайская зимовка" пройдет в "Бирюзовой Катуни" в последний день ноября

, ИА "Амител"
Обещают огненное шоу, блюда от лучших шеф-поваров, яркую программу и розыгрыш путевок
'Алтайская зимовка' на 'Бирюзовой Катуни' / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

"Алтайская зимовка" на "Бирюзовой Катуни" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Зимний туристический сезон в Алтайском крае откроют на празднике "Алтайская зимовка", который состоится 30 ноября на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь", сообщают в управлении региона по развитию туризма и курортной деятельности.

"В этом году гостей ждет много новых и интересных мероприятий. Например, впервые будет организовано огненно-хореографическое шоу с фейерверком "Жаркая зима на Алтае". С необычной программой, подготовленной для праздника, выступят более 70 артистов: лучшие мастера файер-шоу, вокальные и хореографические коллективы", — рассказали в управлении.

Среди гостей разыграют несколько путевок на двоих, которыми можно будет воспользоваться в канун Нового года или в январе на базах отдыха Алтайского края.

Также для гостей приготовили соревнования по зимним видам спорта, фестиваль северных ездовых собак, гонки и фотосессии с хаски, выставку-ярмарку ремесленников, выступления парапланеристов, конкурсы, акции и мастер-классы.

Будут работать Алтайская резиденция Деда Мороза и анимационные зоны. В 2018 году ее посетили более 350 детей.

"Центральным событием станет фестиваль "Гастрономическая карта России", который пройдет в регионе впервые", — подчеркнули в управлении. В мобильных ресторанах шеф-повара будут готовить различные блюда региональной кухни.

Работа всех площадок начнется с 12:00 часов. Торжественное открытие праздника состоится в 15:00 часов, а начало шоу запланировано на 17:00.

Вход и въезд на "Бирюзовую Катунь" через мост со стороны Республики Алтай будет бесплатный.

1 декабря праздник продолжится в заказнике "Лебединый" на озере Светлое. Сюда каждый год на зимовку прилетают более 1000 лебедей. Увидеть грациозных птиц можно с ноября по март-апрель. Затем лебеди улетают в тундру, а когда северные озера замерзают – возвращаются в Алтайский край с окрепшим молодым потомством.

Праздник "Алтайская зимовка" включен в Национальный календарь событий. В 2018 году он занял 1 место в номинации "Лучший проект в области популяризации событийного туризма" общероссийского финала Национальной премии "Russian Event Awards". В 2018 году все тематические площадки мероприятия посетили 16,5 тыс. туристов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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