В Барнауле разыскивают сливщика бензина, которому не хватило денег на топливо

В Барнауле разыскивают мужчину на "новом" автомобиле, который слил бензин из чужой машины, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Ночью возле дома № 7 по улице Шукшина неизвестный на автомобиле Hyundai Solaris слил бензин в объеме чуть более 20 литров. Подъехал, поставил сливаться, а сам, чтобы не мерзнуть, сел в авто погреться. Судя по канистре, можно предположить, что до этого слили бензин из другой машины.
"Реально, он же стоит всего 900 рублей, но мы считаем это чрезмерным хамством. И именно поэтому написано заявление в полицию. Скоро найдут", – обращаются к похитителю топлива.
Отмечается, что машину поставили на учет недавно, а на бензин, видимо, денег не осталось.
Комментарии
Судя по канистре можно предположить, что до этого слили бензин из другой машины.
ну прям не тупоголовые вконтактыши а шерлоки холмсы с мисс марплами
Ни че ни чё. Экономика страны растет, скоро все наладится и выгоднее будет покупать бензин чем его сливать с чужой машины, тем более что нефтедобывающая страна, у нас это бензина будет - ну просто завались
Кража со взломом и порча имущества.Это не 900 рублей!
Сигнализация на взлом не реагирует
Этот минисечин и у меня с Ниваса сцыдил досуха.
Hyundai Solaris
Может надо было взять машину подешевле, на остаток мог заправляться гола полтора. А так может года полтора в тюрьме просидеть. Хотя, если не ошибаюсь, уголовное преследование за кражу начинается от 1,5 тысяч рублей? Тогда хозяева зря заявили 900 рублей, могут отказать в возбуждении уголовного дела
Hyundai Solaris
Может надо было взять машину подешевле, на остаток мог заправляться гола полтора. А так может года полтора в тюрьме просидеть. Хотя, если не ошибаюсь, уголовное преследование за кражу начинается от 1,5 тысяч рублей? Тогда хозяева зря заявили 900 рублей, могут отказать в возбуждении уголовного дела
Хорошая камера
это круче чем фраер с аккумулятором