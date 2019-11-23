В Барнауле разыскивают сливщика бензина, которому не хватило денег на топливо

В Барнауле разыскивают мужчину на "новом" автомобиле, который слил бензин из чужой машины, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Ночью возле дома № 7 по улице Шукшина неизвестный на автомобиле Hyundai Solaris слил бензин в объеме чуть более 20 литров. Подъехал, поставил сливаться, а сам, чтобы не мерзнуть, сел в авто погреться. Судя по канистре можно предположить, что до этого слили бензин из другой машины.

"Реально, он же стоит всего 900 рублей, но мы считаем это чрезмерным хамством. И именно поэтому написано заявление в полицию. Скоро найдут", — обращаются к похитителю топлива.

Отмечается, что машину поставили на учет недавно, а на бензин, видимо, денег не осталось.