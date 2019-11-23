Многодетной малоимущей семье отказали в пособии из-за 14 рублей

Отказ многодетной семье из Нижневартовска в пособии из-за превышения среднедушевого дохода на 14 рублей является законным, рассказала РИА "Новости" и.о. директора департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева.

Ранее в соцсетях мать троих детей рассказала об отказе в получении пособия для малоимущих из-за превышения прожиточного минимума на 14 рублей. "По результатам проверки, решение об отказе в оказании государственной социальной помощи принято правомерно", – подчеркнула Пономарева.

По ее словам, основанием для отказа действительно является превышение среднедушевого дохода в семье величины прожиточного минимума.

"Доход семьи составил 15 808,28 рубля, тогда как величина прожиточного минимума, установленного на душу населения по основным социально-демографическим группам, на момент обращения составляет 15 793,8 рубля", – уточнила Пономарева.

Также она отметила, что семья полная, супруги работают и получают соцподдержку. В частности, в 2019 году в среднем выделялось ежемесячно не менее 8,5 тыс. рублей.