Во Владимирской области убрали столбы ЛЭП, стоящие посреди дороги

Во Владимирской области уволили директора дорожной компании, который оставил столбы ЛЭП посреди отремонтированной дороги, сообщает РИА "Новости".

"Столбы убрали сразу же, как только о них стало известно", – рассказал представитель администрации региона. Также, по его словам, был уволен начальник Вязниковского ДРСУ, который отвечал за безопасность на объекте.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором прямо на дороге стоят столбы линии электропередачи. Они появляются внезапно, и, по словам автора видео, могут стать причиной трагедии. После губернатор региона Владимир Сипягин потребовал разобраться в ситуации.

По данным администрации области, это отремонтированный участок муниципальной автодороги Фоминки – Заозёрье в Гороховецком районе. Реконструкция еще не завершена, а официальный срок сдачи объекта – начало декабря 2019 года.